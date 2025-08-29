Khánh Hòa tìm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 1.115 tỷ đồng

Ngày 29-8, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa công khai thông tin dự án Nhà ở xã hội (NƠXH) CT-01 thuộc Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang, để kêu gọi nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ. Thời gian công khai từ ngày 29-8 đến ngày 29-9-2025.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1856 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án NƠXH CT-01 (cấp lần đầu ngày 27-6-2025). Đây là dự án nhằm cụ thể hóa Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH giai đoạn 2021-2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3-4-2023.

Một góc khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.115 tỷ đồng, quy mô gồm 2 khối chung cư cao 15 tầng, chung tầng hầm, xây dựng trên diện tích đất khoảng 10.372 m² (thuộc ô đất CT-01, Khu đô thị An Bình Tân). Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp khoảng 772 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho gần 2.000 người.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo Nghị quyết 201/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định 192/2025/NĐ-CP của Chính phủ, cho phép giao chủ đầu tư thực hiện dự án NƠXH không qua đấu thầu nếu không sử dụng vốn đầu tư công.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, dự kiến khởi công và hoàn thành trong giai đoạn 2025–2027, đưa vào sử dụng từ quý IV-2027.

Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 10.088 căn NƠXH, riêng năm 2025 phấn đấu bàn giao tối thiểu 2.846 căn hộ.

HIẾU GIANG