Khánh thành bức tranh tường kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba

Các đại biểu cắt băng khánh thành bức tranh tường nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba (1960 – 2025). Ảnh: XUÂN HẠNH

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ: “Bức tranh tường chính là câu chuyện được kể bằng hình ảnh và màu sắc về mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba. Hình ảnh hai lá cờ Việt Nam – Cuba đan quyện vào nhau là trái tim của tác phẩm, biểu tượng cho tình anh em khăng khít, đã cùng nhau vượt qua những thử thách khắc nghiệt của lịch sử”.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà cũng bày tỏ cảm ơn Tổng Lãnh sự quán Cuba đã tạo điều kiện cho sự ra đời của công trình ý nghĩa này, đồng thời biểu dương các sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật đã sáng tạo nên một di sản văn hóa nhỏ nhưng giàu giá trị, góp phần làm phong phú thêm hành trình quan hệ đặc biệt Việt Nam – Cuba.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: XUÂN HẠNH

Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM, nhấn mạnh lễ khánh thành diễn ra vào một năm đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời nhân dịp chuyến thăm chính thức của đồng chí Victor Gaute – Phó Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc.

Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM, phát biểu. Ảnh: XUÂN HẠNH

Bà cho biết bức tranh thể hiện nhiều biểu tượng văn hóa của cả hai dân tộc như hoa sen, cây tre, chùa Một Cột, quảng trường Cách mạng Cuba hay những ngọn núi Hạ Long, Viñales. Bà chia sẻ: “Tôi chắc chắn rằng người dân TPHCM và du khách sẽ yêu thích tác phẩm này, mỗi ngày sẽ có nhiều người đến chụp ảnh trước bức tường. Chúng tôi xin dành bức tranh tường cho những người anh hùng, những người trẻ và toàn thể nhân dân hai nước, với hy vọng góp phần nâng cao nhận thức văn hóa – lịch sử giữa các thế hệ Cuba và Việt Nam”.

Bà Ariadne Feo Labrada trao thư cảm ơn sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật đến PGS. TS Nguyễn Văn Minh - hiệu trưởng nhà trường. Ảnh : XUÂN HẠNH

Lễ khánh thành bức tranh không chỉ là điểm nhấn văn hóa, nghệ thuật mà còn là hoạt động ngoại giao quan trọng, là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết, hữu nghị son sắt giữa nhân dân hai nước, tiếp tục vun đắp và làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Việt Nam – Cuba.

Sinh viên Trường ĐH Mỹ Thuật - những người đã tham gia tạo nên bức tranh tường đặc biệt này. Ảnh: XUÂN HẠNH

Sinh viên Trường ĐH Mỹ Thuật - những người đã tham gia tạo nên bức tranh tường đặc biệt này. Ảnh: XUÂN HẠNH

Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước trong năm 2025.

Đại biểu tham dự lễ khánh thành chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: XUÂN HẠNH

XUÂN HẠNH