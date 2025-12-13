Xã hội

Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích địa điểm mai táng thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 12-12, Bảo tàng Hồ Chí Minh TP Huế khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử địa điểm mai táng bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh) tại phía Tây núi Bân, phường An Cựu, TP Huế.

Cắt băng khánh thành công trình

Công trình gồm các hạng mục: Tu bổ nhà bia, gia cố nền, lát đá sân; xây mới cổng di tích; cải tạo cảnh quan, bổ sung cây xanh, ghế đá; hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, cấp nước, camera; sắp xếp lại biển chỉ dẫn và các hạng mục phụ trợ với kinh phí 1,5 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh TP Huế, cho biết, việc tu bổ, tôn tạo tuân thủ nguyên tắc bảo tồn nguyên trạng kiến trúc nhà bia năm 1990, hài hòa với không gian rừng thông phía Tây núi Bân.

Bà Hoàng Thị Loan, sinh năm 1868 tại Nghệ An, mất năm 1901 tại TP Huế, được an táng tại vị trí nói trên.

Đến năm 1922, hài cốt của bà được cải táng đưa về quê nhà. Năm 1990, một nhà bia tưởng niệm được xây dựng tại vị trí mộ gốc, sau đó công trình tiếp tục được chỉnh trang, tôn tạo và được xếp hạng di tích cấp tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) vào năm 2008.

VĂN THẮNG

