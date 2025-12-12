Phong trào “Tuổi cao – Gương sáng” đạt nhiều kết quả tích cực

Ngày 12-12, tại TPHCM, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 6 (Khoá VI), nhiệm kỳ 2021-2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam trao cờ thi đua cho các tập thể. QUANG HUY

Năm 2025, Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tập trung thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và chương trình công tác; phối hợp với các bộ ngành tham mưu Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia NCT, ban hành đề án “NCT tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp, tạo việc làm”, đề án “Nhân rộng CLB liên thế hệ đến năm 2035”...

Ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Thường trực hội trao bằng khen cho đại diện Hội Người cao tuổi TPHCM. QUANG HUY

Trung ương Hội cũng tích cực hướng dẫn các địa phương tổ chức tốt hội nghị đóng góp Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng (có 1,2 triệu NCT tham gia, góp ý); thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; các cấp hội đã vận động trao 64.000 suất quà; làm 45 nhà đại đoàn kết, mua 1.000 thẻ bảo hiểm y tế tặng cho NCT trong cả nước... với tổng kinh phí khoảng 27 tỷ đồng

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 3 tỉnh thành (TP Cần Thơ, Cao Bằng, Quảng Ninh) chưa hoàn thành đề án sáp nhập, hợp nhất tổ chức hội theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; gần 50% Hội NCT cấp xã chưa hoàn thành việc sáp nhập, thành lập tổ chức hội theo quy định, chậm kiện toàn bộ máy, thiếu quỹ chăm sóc, đổi mới hoạt động yếu.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị. QUANG HUY

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị. QUANG HUY

Tại hội nghị, các đại biểu cũng mong muốn Trung ương hội chỉ đạo các tỉnh, thành sớm hoàn thiện chính sách, cơ chế đặc thù nhằm kêu gọi xã hội hoá việc xây dựng viện dưỡng lão để NCT lựa chọn tới “an cư”; công tác kiện toàn, sáp nhập hội cũng phải được triển khai nhanh hơn; tiếp tục thực hiện phong trào “Tuổi cao – Gương sáng” làm nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị. QUANG HUY

Dịp này có 4 đơn vị được Trung ương Hội tặng cờ thi đua toàn quốc; 9 đơn vị nhận cờ đơn vị dẫn đầu cụm (khối) thi đua và 260 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội.

Hiện cả nước có gần 17 triệu NCT, chiếm 17% tổng dân số. Năm 2025 kết nạp trên 408.563 hội viên mới; tổng số hội viên trên 12 triệu người, sinh hoạt ở 3.482 hội cơ sở, 80.447 chi hội, 159.542 tổ hội. 100% cơ sở xã, phường có NCT đều có tổ chức hội NCT.

QUANG HUY