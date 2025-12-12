Khánh Hòa: Xác minh clip tài xế ô tô chặn đầu, chửi bới người khác

Chiều 12-12, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã chỉ đạo xác minh, xử lý vụ việc một tài xế ô tô chặn đầu xe khác trên đường.

Tài xế ô tô chặn đầu, chửi bới người khác. Ảnh: Người dân cung cấp

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip cho thấy một ô tô màu trắng, biển số 79H-036XX cố tình dừng lại, chặn đầu một ô tô lưu thông cùng chiều.

Tài xế xe này mở cửa, bước xuống, lớn tiếng chửi bới, lăng mạ và đe dọa hành hung người điều khiển xe phía sau, với lý do mình bị “không nhường đường”.

Vụ việc được cho là xảy ra tối 7-12 trên đại lộ Nguyễn Tất Thành (phường Nam Nha Trang). Đoạn clip sau khi đăng tải trên nhiều diễn đàn, hội nhóm đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Các ý kiến đều bức xúc trước hành vi lái xe thiếu ý thức, có dấu hiệu côn đồ; nhiều người đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, trích xuất hình ảnh và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

HIẾU GIANG