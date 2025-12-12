Đồng Tháp phấn đấu kéo giảm 10% số vụ tội phạm về trật tự xã hội

Ngày 12-12, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp phát lệnh ra quân đợt cao điểm

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại đề nghị, Công an các đơn vị cấp tỉnh, Công an 102 xã, phường phải huy động tối đa lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong đó, tập trung rà soát, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia, chủ động phát hiện, đấu tranh với các hoạt động khủng bố, kích động tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn; tăng cường công tác bảo đảm an ninh cơ sở, phối hợp tốt với các lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh biên giới.

Đồng thời, chủ động xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn; tập trung tấn công, trấn áp mạnh tội phạm thường xảy ra trong dịp lễ, tết; đấu tranh quyết liệt với tội phạm đường phố, giải quyết hiệu quả tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn…

Đợt cao điểm sẽ diễn ra từ ngày 15-12-2025 đến ngày 16-3-2026. Theo đó, Công an tỉnh Đồng Tháp sẽ phối hợp các sở, ban, ngành đoàn thể tấn công, trấn áp tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm; tập trung thực hiện các phương án kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia; phối hợp rà soát và tham mưu giải quyết kịp thời, ổn định các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, đình công không để hình thành điểm “nóng” về an ninh trật tự.

Cùng với đó, Công an tỉnh chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, không để tội phạm hoạt động phức tạp gây bức xúc trong dư luận xã hội và nhân dân; phấn đấu trong đợt cao điểm kéo giảm 10% số vụ tội phạm về trật tự xã hội; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 85%...

NGỌC PHÚC