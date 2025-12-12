Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, phục vụ nhu cầu tết của nhân dân

Ngày 12-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện về việc khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu dùng...

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tiêu dùng, phục vụ nhu cầu tết của nhân dân. Ảnh: SGGP

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định tình hình đời sống nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát.

Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt, hiệu quả "Chiến dịch Quang Trung", quyết tâm hoàn thành sửa chữa nhà cho các gia đình có nhà bị hư hỏng nặng trước ngày 31-12-2025; xây dựng lại nhà, tái định cư cho tất cả gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi, chậm nhất trước ngày 31-1-2026.

Thủ tướng cũng chỉ đạo thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu dùng, phục vụ nhân dân trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Bộ Công thương được giao chủ trì, phối hợp Bộ Ngoại giao và các cơ quan, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu, nhất là dịp cuối năm và đầu năm mới, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường quốc tế trong dịp lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch.

Các bộ, cơ quan, địa phương sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát, bình ổn thị trường; tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về giá.

LÂM NGUYÊN