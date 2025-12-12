Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt

Ngày 12-12, Tổ công tác số 1 do đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, làm tổ trưởng đã giám sát việc thực hiện Kế hoạch 249-KH/UBKTTW tại xã Bình Lợi.

Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, làm tổ trưởng giám sát tại xã Bình Lợi

Báo cáo tại buổi làm việc, Đảng ủy xã Bình Lợi cho biết sau khi thành lập, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả, đồng thời quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy TPHCM theo tình hình thực tiễn.

Xã Bình Lợi kiến nghị thành phố xem xét tháo gỡ khó khăn ở các lĩnh vực: quản lý đất đai, tài chính – ngân sách, quy hoạch và trật tự xây dựng, văn hóa – xã hội, cải cách hành chính. Địa phương đề nghị rà soát hồ sơ pháp lý và thu hồi phần đất Nông trường Láng Le và các dự án có liên quan giao lại cho xã quản lý; đồng thời kiến nghị tiếp tục ủy quyền quản lý Công viên Văn hóa Láng Le, nhằm có cơ chế đầu tư, sửa chữa phù hợp do công viên đang xuống cấp.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Lợi báo cáo tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Võ Văn Minh ghi nhận nỗ lực của xã Bình Lợi trong vận hành mô hình chính quyền 2 cấp; yêu cầu địa phương bảo đảm rõ người, rõ việc, các vấn đề vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo để được hướng dẫn kịp thời. Chủ tịch HĐND TPHCM cũng lưu ý xã quan tâm sắp xếp thôn, ấp; đẩy mạnh công tác phát triển Đảng tại khu dân cư, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi báo cáo tại buổi làm việc

Đồng chí Võ Văn Minh đề nghị Đảng ủy và UBND xã chuẩn bị chu đáo cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Võ Văn Minh khẳng định, Tổ giám sát sẽ tổng hợp, báo cáo các kiến nghị của địa phương lên cấp có thẩm quyền để xem xét, sớm có giải pháp tháo gỡ.

VĂN ANH