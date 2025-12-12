Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lên tiếng về thông tin liên quan sự minh bạch của dự án "Nuôi em"

Ngày 12-12, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam đã lên tiếng về những thông tin liên quan đến sự minh bạch của dự án “Nuôi em”, do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập.

Thời gian gần đây, dư luận xã hội bày tỏ nhiều ý kiến, thắc mắc liên quan đến tính minh bạch của dự án “Nuôi em” (dự án hỗ trợ bữa ăn cho học sinh khó khăn), của ông Hoàng Hoa Trung, cũng như một số dự án mang tên “Nuôi em” tại các địa phương. Một số thông tin cho rằng các dự án này được thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, đơn vị trực thuộc Hội LHTN Việt Nam.

Trang FB Nuôi em của dự án do Hoàng Hoa Trung sáng lập

Tuy nhiên, Trung ương Hội LHTN Việt Nam khẳng định, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia không thực hiện, không điều phối và không giám sát dự án “Nuôi em”. Trung tâm Tình nguyện Quốc gia chỉ có chức năng kết nối, định hướng hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện trong cộng đồng; không quản lý hành chính và không kiểm soát tài chính đối với các nhóm này.

Theo Trung ương Hội LHTN Việt Nam, nhóm tình nguyện Niềm Tin của ông Hoàng Hoa Trung là một thành viên trong mạng lưới các đội nhóm tình nguyện. Dự án “Nuôi em” do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập và điều hành là dự án độc lập của nhóm. Trung ương Hội LHTN Việt Nam đang rà soát việc ông Hoàng Hoa Trung sử dụng cụm từ “thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia” trong truyền thông dự án.

Trung ương Hội LHTN Việt Nam cũng cho biết, trong một số chương trình phối hợp triển khai công trình an sinh xã hội tại vùng khó khăn, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia có tiếp nhận nguồn lực xã hội hóa, trong đó có nguồn huy động bởi nhóm ông Hoàng Hoa Trung. Các khoản tiếp nhận này không thuộc dự án “Nuôi em” và đều được ký thỏa thuận, lập hồ sơ đầy đủ, thực hiện theo quy định của pháp luật.

Về dự án “Nuôi em Nghệ An” do bà Đỗ Thị Nga triển khai, Trung ương Hội LHTN Việt Nam khẳng định không liên quan đến Trung tâm Tình nguyện Quốc gia. Bà Đỗ Thị Nga từng được các câu lạc bộ tình nguyện đề xuất tham gia Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung. Chức danh này chỉ mang tính điều phối trong nội bộ mạng lưới, không phải là căn cứ để vận động tài trợ hay đại diện cho trung tâm trong bất kỳ dự án riêng nào. Việc bà Nga sử dụng danh nghĩa này (nếu có) để vận động tài chính cho dự án cá nhân là mạo nhận, không thuộc thẩm quyền cho phép hay quản lý của Trung tâm.

Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, trong thời gian tới sẽ tăng cường giám sát, định hướng và hỗ trợ các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện trong mạng lưới Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, nhằm nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của hoạt động vì cộng đồng.

Trung ương Hội LHTN Việt Nam cũng kiến nghị các cơ quan chức năng sớm ban hành hành quy định để các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện, các tổ chức có đủ cơ sở pháp lý trong triển khai hoạt động tình nguyện.

BÍCH QUYÊN