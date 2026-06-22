Đến năm 2030, phấn đấu hoàn thành khoảng 100km đường sắt đô thị ở Hà Nội

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 158/NQ-CP ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Ngày 22-6, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu bấm nút khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê ở Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Một trong những nội dung quan trọng của nghị quyết là Chính phủ yêu cầu trong năm 2026, các bộ, ngành và địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với TP Hà Nội hoàn thành lập quy hoạch tổng thể thủ đô bảo đảm ổn định, lâu dài với tầm nhìn chiến lược 100 năm...

Nội dung nghị quyết nêu rõ, xây dựng không gian phát triển cấu trúc đô thị thủ đô lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, kết hợp hài hòa với việc duy trì và phát huy hệ thống hành lang xanh từ sông Đuống, sông Đáy, sông Nhuệ, sông Tô Lịch và rừng đặc dụng Ba Vì tạo nền tảng sinh thái bền vững, đảm bảo sự cân bằng giữa bảo tồn các giá trị thiên nhiên, di sản văn hóa với nhu cầu phát triển đô thị hiện đại; tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị, đến năm 2030, phấn đấu hoàn thành khoảng 100km đường sắt đô thị, từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực đầu tư, quản lý và vận hành; đến năm 2030, làm chủ ít nhất 50% khối lượng công việc và làm chủ toàn bộ vào năm 2050; nghiên cứu xây dựng các tuyến đường sắt tốc độ cao, kết nối vùng, cảng thủy nội địa, sân bay.

Chính phủ yêu cầu xác lập mô hình tăng trưởng mới của thủ đô theo hướng xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ số và dịch vụ giá trị cao với các chính sách hỗ trợ đột phá, hàng đầu của cả nước, hướng tới ngang tầm với các nước trong khu vực và châu Á, đóng vai trò dẫn dắt các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của vùng và cả nước.

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PHAN THẢO