Khánh Hòa: Phát động 90 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Sáng 25-6, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động 90 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Phát động 90 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tại tỉnh Khánh Hòa

Đợt cao điểm lần này tập trung ưu tiên hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 ngay trong tháng 6-2026. Tháng 7-2026 ưu tiên các khu tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng, tuyến đường ven biển Vạn Lương - Ninh Hòa và các dự án giao thông liên vùng.

Từ tháng 8 đến tháng 9-2026, tỉnh Khánh Hòa sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án: Khu công nghiệp Ninh Diêm 1, Khu công nghiệp Ninh Xuân, Khu công nghiệp Cà Ná, quốc lộ 26B, hồ chứa nước Sông Chò 1 cùng nhiều dự án đô thị tại Cam Lâm, Vạn Ninh.

Để hoàn thành mục tiêu trên, tỉnh Khánh Hòa tăng cường đối thoại, tuyên truyền, giải quyết kiến nghị của người dân từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng hoặc khiếu kiện phức tạp kéo dài. Tỉnh cũng tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng về nguồn gốc đất, giá đất và tái định cư; đẩy nhanh kiểm kê, lập phương án bồi thường và chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng yêu cầu từng dự án phải có kế hoạch giải phóng mặt bằng chi tiết; hồ sơ đủ điều kiện phải được giải quyết ngay. Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn; các trung tâm phát triển quỹ đất phải báo cáo tiến độ hàng tuần.

TIẾN THẮNG - HIẾU GIANG