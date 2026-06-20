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Động thổ Nhà máy điện gió Nhật Bản - Bạc Liêu gần 2.500 tỷ đồng

SGGPO

Ngày 20-6, tại xã Đông Hải (tỉnh Cà Mau), Công ty cổ phần năng lượng Nhật Bản - Bạc Liêu (chủ đầu tư) tổ chức động thổ dự án Nhà máy điện gió Nhật Bản - Bạc Liêu.

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Lãnh đạo tỉnh Cà Mau và chủ đầu tư thực hiện nghi thức động thổ dự án Nhà máy điện gió Nhật Bản - Bạc Liêu

Dự án Nhà máy điện gió Nhật Bản - Bạc Liêu có công suất thiết kế 50MW, diện tích 834ha, tổng vốn đầu tư 2.497 tỷ đồng, triển khai trên địa bàn hai xã Đông Hải và Long Điền, tỉnh Cà Mau.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện nhấn mạnh, khi dự án vận hành sẽ bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng thời, dự án góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về năng lượng tái tạo, từng bước hình thành chuỗi giá trị kinh tế xanh và tạo động lực mới cho sự phát triển khu vực ven biển của tỉnh Cà Mau trong thời gian tới.

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Cà Mau động thổ xây dựng Nhà máy điện gió Nhật Bản - Bạc Liêu gần 2.500 tỷ đồng điện gió

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