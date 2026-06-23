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Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án đường liên kết vùng miền Trung

SGGPO

Ngày 23-6, ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đi kiểm tra thực tế dự án tuyến đường liên kết vùng miền Trung.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nghe các đơn vị báo cáo tiến độ dự án
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nghe các đơn vị báo cáo tiến độ dự án

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, tuyến đường có chiều dài gần 32km, tổng mức đầu tư hơn 1.059 tỷ đồng, đã được gia hạn thời gian thực hiện đến ngày 31-12-2027.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đạt gần 72%, tương đương 22,63/31,48km. Tuy nhiên, mặt bằng bàn giao còn rời rạc, nhiều vị trí vướng hạ tầng điện, viễn thông và hồ sơ bồi thường chưa hoàn tất, ảnh hưởng tiến độ thi công.

Dự án khởi công từ tháng 7-2023, đến nay giá trị thực hiện đạt hơn 223 tỷ đồng/516 tỷ đồng, tương đương 43,25%. Cầu Trường Giang đã cơ bản hoàn thành, nhiều hạng mục nền đường, mặt đường đang thi công.

Nếu công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành đúng các mốc thời gian UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo, dự án có thể cơ bản hoàn thành vào ngày 30-12-2026.

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Dự án liên kết vùng miền Trung có chiều dài gần 32km

Qua kiểm tra, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn của dự án, chủ yếu do tiến độ xây dựng khu tái định cư còn chậm, việc xác minh nguồn gốc đất và hoàn thiện hồ sơ pháp lý kéo dài, cùng quy trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường chưa đáp ứng yêu cầu.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần kết nối khu vực phía Nam và Tây Nam TP Đà Nẵng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xem đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu, gắn với tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

XUÂN QUỲNH

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