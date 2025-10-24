Khánh thành Nhà tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Ngọc Thảo

Ngày 24-10, tại phường An Hội (tỉnh Vĩnh Long), Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) phối hợp Tỉnh ủy Vĩnh Long và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Phạm Ngọc Thảo.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước Nhà tưởng niệm

Đến dự lễ có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng cục II (Bộ Quốc phòng); các tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cùng thân nhân gia đình Đại tá Phạm Ngọc Thảo.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành

Công trình Nhà tưởng niệm được khởi công và hoàn thành sau gần hai tháng thi công, gồm các hạng mục: nhà tưởng niệm, công trình phụ trợ, hệ thống sân đường, thoát nước, cây xanh, cảnh quan khuôn viên và nội thất trưng bày. Tổng mức đầu tư của dự án là 10 tỷ đồng, từ nguồn tài trợ của BIDV.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai, các đơn vị tiếp tục bổ sung khoảng 1,5 tỷ đồng để hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, cảnh quan và các hạng mục kỹ thuật, tạo nên tổng thể kiến trúc hài hòa, bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Đức Lợi, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục II, nhấn mạnh: “Đồng chí Phạm Ngọc Thảo là tấm gương tiêu biểu của lòng trung thành tuyệt đối, trí tuệ sắc bén và sự dũng cảm phi thường. Trong những năm hoạt động trong hàng ngũ địch, đồng chí đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn lực lượng cách mạng và mở rộng phong trào Đồng khởi ở miền Nam.”

Đặc biệt, trong thời gian làm Tỉnh trưởng Kiến Hòa (Bến Tre), dù ở vị trí đầy hiểm nguy, đồng chí vẫn mưu trí cung cấp nhiều tin tức, tài liệu quan trọng liên quan đến các cuộc hành quân của địch, giúp lực lượng cách mạng chủ động đối phó và phát triển phong trào.

Sau khi rời vị trí Tỉnh trưởng Kiến Hoà, đồng chí tiếp tục tham gia, kiến tạo nhiều cuộc đảo chính lớn, gây chấn động chính trường của chính quyền Sài Gòn, làm rối loạn nội bộ địch, góp phần ngăn chặn âm mưu rước quân Mỹ vào xâm lược Việt Nam.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, dâng hương tưởng niệm và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng công trình.

Các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí Phạm Ngọc Thảo sinh ngày 14-2-1922 tại Long Xuyên (An Giang), trong một gia đình Công giáo trí thức yêu nước. Tháng 8-1945, ông tham gia cướp chính quyền tại Sài Gòn, sau đó ra Bắc học Khóa 1 Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn (nay là Trường Sỹ quan Lục quân 1). Ra trường, ông được giao làm Trưởng phòng Mật vụ Nam Bộ – tổ chức tình báo đầu tiên của cách mạng ở Nam Bộ.

Năm 1956, đồng chí là Tỉnh trưởng Bảo An Vĩnh Long; năm 1958 làm Tỉnh trưởng Kiến Hòa; đến giữa năm 1962 trở về giữ chức Tham vụ chuyên môn Phủ Tổng thống. Năm 1965, đồng chí bị địch bắt và anh dũng hy sinh ngày 17-7-1965, khi vừa 43 tuổi.

Ghi nhận công lao to lớn của đồng chí Phạm Ngọc Thảo, Đảng, Nhà nước và Quân đội đã truy phong quân hàm Đại tá, truy tặng Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương Chiến thắng hạng Hai, Huân chương Chiến sĩ Giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba và danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (năm 1995).

TÍN HUY