Vĩnh Long: Bắt giữ người phụ nữ cướp tài sản của cụ ông 89 tuổi

Ngày 24-10, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Công an xã Tân Thủy vừa bắt giữ người phụ nữ cướp tài sản của cụ ông làm nghề hớt tóc dạo chỉ sau hai giờ gây án.

Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA
Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 22-10, chị Huỳnh Thị Anh Thư (sinh năm 2005, ngụ xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long) điện thoại hẹn ông T.V.L., (sinh năm 1936, ngụ xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) chuyên làm nghề hớt tóc dạo đến khu vực xã Tân Thủy để hớt tóc cho cha của mình.

Khi ông L., đến nơi, Thư dẫn ông vào một chòi nuôi bò. Tại đây, Thư bất ngờ dùng vũ lực quật ngã ông L., đè xuống nền xi măng để cướp 9 chiếc nhẫn vàng, cùng tiền mặt và 1 điện thoại di động, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau đó, ông L., truy hô nhờ mọi người ứng cứu và đến Công an xã Tân Thủy trình báo sự việc.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, Công an xã Tân Thủy đã xác định chị Huỳnh Thị Anh Thư là nghi phạm có liên quan đến vụ việc trên nên tổ chức bắt giữ khi Thư đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Tân Thủy.

Tại cơ quan Công an, Thư thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai nơi cất giấu tài sản.

Công an xã Tân Thủy đã thu hồi đầy đủ tang vật vụ án, lập biên bản và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long xử lý.

