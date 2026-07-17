Sức sống cơ sở

Khảo sát nhu cầu đào tạo nghề cho ngành nông nghiệp hiện đại

SGGPO

Ngày 17-7, Sở NN &MT TPHCM phối hợp với Trường Đại học KHXH & NV TPHCM khảo sát tại xã Phú Giáo (TPHCM) nhằm thu thập số liệu phục vụ cho đề án nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp công nghệ cao.

Đề án có tên gọi "Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045", do Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM thực hiện.

Cùng dự buổi khảo sát có đại diện các xã Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, An Long, Bắc Tân Uyên, Thường Tân.

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Lãnh đạo xã Phú Giáo cùng đại diện đoàn khảo sát chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá thực trạng công tác đào tạo nghề nông nghiệp tại địa phương; rà soát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã.

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Đại diện các xã trao đổi về nhu cầu học nghề của lao động nông thôn

Đại diện các xã cũng nêu rõ tầm quan trọng của việc tuyên truyền, tư vấn học nghề nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của đào tạo nghề trong phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Các thành viên đoàn khảo sát cũng tìm hiểu sự tham gia của doanh nghiệp và hợp tác xã trong quá trình đào tạo thông qua phối hợp xây dựng chương trình học, tiếp nhận học viên thực hành, đánh giá kết quả đào tạo và tuyển dụng lao động sau đào tạo.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển giao khoa học - kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất tiên tiến, hỗ trợ người dân tham gia chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Từ kết quả khảo sát, nhóm thực hiện đề tài sẽ tổng hợp để hoàn thiện đề án, nhằm góp phần xây dựng hệ thống đào tạo nghề nông nghiệp hiện đại, gắn với chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp đô thị và nhu cầu của thị trường lao động.

TÂM TRANG

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Phú Giáo Sáng 17-7 Phước Thành An Long Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Bắc Tân Uyên Đại học Quốc gia TPHCM Phước Hòa OCOP Học nghề đào tạo nông nghiệp

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