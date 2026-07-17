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Xã Long Điền: Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo - dân vận

SGGPO

Xã Long Điền duy trì 82 mô hình “Dân vận khéo”, góp phần tạo đồng thuận và nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo - dân vận trên địa bàn.

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Các đại biểu tham dự hội nghị

Ngày 17-7, Đảng ủy xã Long Điền (TPHCM) tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo - dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo, công tác tuyên giáo - dân vận tại địa phương được triển khai bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kiến nghị của người dân, góp phần tạo đồng thuận trong nhân dân.

Phong trào “Dân vận khéo” được duy trì với 82 mô hình; mô hình “Ngày thứ Bảy - Lắng nghe người dân nói” tổ chức 5 cuộc đối thoại, giải quyết, phản hồi 25 trong tổng số 32 ý kiến, kiến nghị của người dân.

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Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Hội nghị thống nhất tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo - dân vận, tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, phát huy hiệu quả truyền thông số và kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

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Chi bộ ấp Long Liên tặng gạo cho các gia đình khó khăn

*Cùng ngày, Chi bộ ấp Long Liên, xã Long Điền tổ chức trao 10 suất gạo cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn từ mô hình dân vận khéo “Hũ gạo tình thương – Lá lành đùm lá rách”.

Hoạt động này góp phần sẻ chia khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy truyền thống đoàn kết, chung tay thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

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Từ khóa

long điền dân vận công tác tuyên giáo Long Liên Lắng nghe người dân nói

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