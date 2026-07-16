Phường Bình Hưng Hòa nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch

Chiều 16-7, UBND phường Bình Hưng Hòa (TPHCM) tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Cường, Chủ tịch UBND phường cho biết, trong 6 tháng đầu năm, công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn đạt được nhiều kết quả tích cực, đa số các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo phường Bình Hưng Hòa tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: LÊ THOA

Toàn phường có hơn 2.225 doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập mới; thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt hơn 75%, công tác giải ngân đầu tư công đạt hơn 47%, hoạt động cải cách hành chính, chuyển đổi số được tăng cường, công tác chăm lo chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng Chủ tịch UBND phường cũng nhìn nhận vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục tập trung khắc phục, như: vấn đề rác thải tại các khu đất trống, khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hoà, tiến độ thi công dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên đoạn đi qua phường còn chậm, phong trào văn hoá văn nghệ chưa phong phú, đa dạng...

LÊ THOA