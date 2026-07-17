Kiểm đếm tài sản phục vụ thu hồi đất Dự án Khu đô thị Chí Linh

Ngày 17-7, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức thống kê, kiểm đếm nhà ở, công trình và tài sản trên đất đối với các trường hợp thuộc diện thu hồi đất để triển khai Dự án Khu đô thị Chí Linh.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng, trên địa bàn phường có khoảng 20 hộ gia đình bị ảnh hưởng, với tổng diện tích đất dự kiến thu hồi hơn 21.522m², trong đó hơn 21.096m² là đất nông nghiệp và 426,4m² là đất phi nông nghiệp.

Dự kiến, có khoảng 18 trường hợp đủ điều kiện được xem xét bố trí tái định cư hoặc giao đất ở mới theo quy định.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng làm việc với các hộ dân có đất bị thu hồi. Ảnh: QUANG VŨ

Công tác kiểm đếm được thực hiện nhằm xác định hiện trạng nhà ở, công trình, cây trồng và các tài sản gắn liền với đất, làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo kế hoạch, các hộ dân đủ điều kiện sẽ được bồi thường về đất, đồng thời được xem xét bố trí tái định cư bằng đất nền, căn hộ hoặc nhận tiền theo chính sách hiện hành, tùy từng trường hợp cụ thể.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng tiến hành thống kê, kiểm đếm nhà ở và công trình, tài sản trên đất của các hộ dân trong diện có đất bị thu hồi. Ảnh: QUANG VŨ

Sau đợt kiểm đếm này, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tổ chức niêm yết công khai, lấy ý kiến người dân trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Theo kế hoạch, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất sạch cho chủ đầu tư dự kiến hoàn thành trong năm nay.

Hiện còn hơn 200 hộ dân thuộc địa bàn 2 phường nằm trong diện thu hồi đất để thực hiện dự án. Ảnh: QUANG VŨ

Dự án Khu đô thị Chí Linh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 1996, do Tập đoàn DIC làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích khoảng 93,7ha, gồm các khu A, B, C và D, hướng đến xây dựng khu đô thị mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, góp phần chỉnh trang đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đến nay, phần lớn diện tích dự án đã được giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư triển khai. Công tác thu hồi đất còn lại đang được triển khai trên địa bàn hai phường, trong đó phường Rạch Dừa là 202 trường hợp tại các khu A và D, phường Tam Thắng còn 20 trường hợp thuộc khu B.

QUANG VŨ