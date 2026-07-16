Phường Xóm Chiếu: Nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự

Thời gian qua, trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phường Xóm Chiếu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có các mô hình tự quản về an ninh, trật tự tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả.
Tại ngày hội, Công an phường đã vận động người dân tự nguyện giao nộp nhiều hung khí, vũ khí tự chế. Đồng thời kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...
Dịp này, phường Xóm Chiếu thành lập “Tổ tự quản Khu nhà trọ”, Khu nhà trọ “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại số 645 đường Đoàn Văn Bơ.
Để phát huy hiệu quả mô hình tự quản về an ninh, trật tự tại cơ sở, Chủ tịch UBND phường Xóm Chiếu Trần Thị Thanh Thảo đề nghị ban ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của người dân trong phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy.