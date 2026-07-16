Phường Xóm Chiếu: Nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự

Ngày 16-7, UBND phường Xóm Chiếu (TPHCM) tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và ra mắt mô hình Khu nhà trọ “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Ra mắt Khu nhà trọ “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” và thành lập Tổ tự quản khu nhà trọ 654 Đoàn Văn Bơ

Thời gian qua, trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phường Xóm Chiếu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có các mô hình tự quản về an ninh, trật tự tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả.

﻿Vận động gười dân giao nộp hung khí tại ngày hội﻿

Tại ngày hội, Công an phường đã vận động người dân tự nguyện giao nộp nhiều hung khí, vũ khí tự chế. Đồng thời kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Công an phường phối hợp với các đoàn thể ký kết thực hiện mô hình nhà trọ "An toàn cho phụ nữ và trẻ em"

Dịp này, phường Xóm Chiếu thành lập “Tổ tự quản Khu nhà trọ”, Khu nhà trọ “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại số 645 đường Đoàn Văn Bơ.

Để phát huy hiệu quả mô hình tự quản về an ninh, trật tự tại cơ sở, Chủ tịch UBND phường Xóm Chiếu Trần Thị Thanh Thảo đề nghị ban ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của người dân trong phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Trao quà cho các em học sinh khó khăn hiếu học tại ngày hội

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