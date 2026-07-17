Xã Long Hải thăm, tặng quà gia đình chính sách

Ngày 17-7, xã Long Hải (TPHCM) tổ chức 3 đoàn đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Long Hải đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất. Ảnh: THÀNH HUY

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo xã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sĩ và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Ông Ngô Thanh Phúc, Chủ tịch UBND xã Long Hải đến thăm, tặng quà ông Trần Ngọc Sơn là đối tượng người có công. Ảnh: THÀNH HUY

Dịp này, xã Long Hải trao tặng Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất một phần quà và 4 triệu đồng; mỗi gia đình chính sách, người có công được nhận một phần quà và 1,2 triệu đồng.

THÀNH HUY