Xã Long Hải thăm, tặng quà gia đình chính sách

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo xã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sĩ và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.
Dịp này, xã Long Hải trao tặng Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất một phần quà và 4 triệu đồng; mỗi gia đình chính sách, người có công được nhận một phần quà và 1,2 triệu đồng.