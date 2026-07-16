Lan tỏa giá trị lịch sử, bồi đắp truyền thống cách mạng

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), ngày 16-7, tại Di tích Nhà Công Quán đặc khu Côn Đảo, Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu (cơ sở Côn Đảo) tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Một thời để nhớ - Một đời tri ân”.

Trưng bày chuyên đề "Một thời để nhớ - Một đời tri ân" tại đặc khu Côn Đảo

Dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Côn Đảo; đại diện Sở VH-TT TPHCM; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng đông đảo người dân và du khách.

Với gần 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, không gian trưng bày được xây dựng theo bốn chủ đề bao gồm: "Những người viết nên bản anh hùng ca Côn Đảo", "Ký ức địa ngục trần gian", "Những nhân chứng của ký ức" và "Tiếp nối ngọn lửa tri ân".

Không gian trưng bày có gần 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật

Mỗi chủ đề là một lát cắt lịch sử, tái hiện sinh động chặng đường đấu tranh kiên cường, bất khuất của các thế hệ chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước trong suốt 113 năm tồn tại của hệ thống nhà tù Côn Đảo. Nơi đây từng được mệnh danh là "địa ngục trần gian", nhưng cũng là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, ý chí bất khuất và khát vọng tự do của dân tộc Việt Nam.

Trưng bày mở cửa phục vụ người dân và du khách đến hết tháng 12-2026



Không chỉ giới thiệu những tư liệu, hiện vật mang giá trị lịch sử, trưng bày “Một thời để nhớ - Một đời tri ân” còn đưa người xem đến gần hơn với những câu chuyện, ký ức và số phận của những con người đã viết nên bản anh hùng ca bất diệt trên mảnh đất thiêng Côn Đảo.

Trưng bày sẽ mở cửa phục vụ người dân và du khách đến hết tháng 12-2026. Các hoạt động này nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

MẠNH CƯỜNG - KHÁNH CHI