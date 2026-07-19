Gần 200 thanh thiếu nhi được tuyên truyền về biển, đảo

Ban Chỉ đạo hè phường Rạch Dừa phối hợp Lữ đoàn 171 Hải quân tuyên truyền biển, đảo và tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho thanh thiếu nhi trên địa bàn

Tại chương trình, các em được giới thiệu về truyền thống vẻ vang của Hải quân nhân dân Việt Nam, truyền thống của Lữ đoàn 171 Hải quân; tìm hiểu vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự phát triển của đất nước và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về trách nhiệm xây dựng, bảo vệ quê hương.

Đại biểu và các em thanh thiếu nhi tham dự chương trình

Các em còn được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu đối với các tình huống thường gặp như đuối nước, điện giật, bỏng, chấn thương và một số tai nạn trong sinh hoạt. Đây là những kỹ năng thiết thực, đặc biệt trong dịp hè, giúp thanh thiếu nhi biết cách bảo vệ bản thân, hỗ trợ người khác và ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố.

VĂN ANH - KHÁNH CHI