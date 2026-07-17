Khi phụ nữ trở thành hạt nhân giữ bình yên xóm, ấp

Từ những việc làm gần gũi, phụ nữ ở xã Minh Thạnh đang góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, an toàn ngay từ cơ sở.

Không chỉ là nơi sinh hoạt của hội viên, các câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ với pháp luật”, “Phòng, chống ma túy”, cùng mô hình “Chi hội số”, “Gia đình số” ở xã Minh Thạnh (TPHCM) đang trở thành những “cánh tay nối dài” đưa pháp luật, chuyển đổi số và ý thức giữ gìn an ninh trật tự đến từng hộ dân.

Ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” ở xã Minh Thạnh

Đưa pháp luật vào cuộc sống

Những buổi sinh hoạt của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh Thạnh không còn dừng ở việc phổ biến văn bản hay đọc những điều luật khô cứng. Thay vào đó là các tình huống gắn với đời sống như: mâu thuẫn trong gia đình, ứng xử trên không gian mạng, nhận diện các thủ đoạn lừa đảo hay cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Cách tuyên truyền gần gũi ấy giúp pháp luật không còn là những quy định xa vời mà trở thành kiến thức thiết thực để mỗi hội viên vận dụng trong cuộc sống hằng ngày. Từ người tiếp nhận thông tin, nhiều chị em đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực ngay trong gia đình và khu dân cư.

Theo bà Dương Phương Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh Thạnh, đổi mới phương thức tuyên truyền là yếu tố quyết định hiệu quả của các mô hình. Mỗi buổi sinh hoạt đều được xây dựng từ những tình huống cụ thể để hội viên dễ hiểu, dễ nhớ và dễ áp dụng vào thực tế. Qua đó, chị em nhận thức rõ hơn vai trò của pháp luật trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình cũng như trách nhiệm của mỗi công dân đối với cộng đồng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Minh Thạnh gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của hội viên phụ nữ

Điểm nổi bật của Minh Thạnh là các mô hình được triển khai đồng bộ và hỗ trợ lẫn nhau. Nếu “Chi hội số”, “Gia đình số” giúp hội viên từng bước tiếp cận công nghệ, sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và những tiện ích thiết yếu trong đời sống, thì CLB “Phụ nữ với pháp luật” trang bị kiến thức pháp lý, kỹ năng xử lý tình huống, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng nếp sống văn minh.

Chị Đặng Thị Sự, hội viên tham gia CLB, chia sẻ: “Điều tôi tâm đắc nhất là các buổi sinh hoạt đều rất gần gũi. Không chỉ hiểu thêm quy định của pháp luật, tôi còn biết cách sử dụng các ứng dụng số, hướng dẫn người thân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và nhắc nhở con em cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội. Những kiến thức đó rất thiết thực đối với cuộc sống hằng ngày.”

Những “lá chắn mềm” của cộng đồng

Bên cạnh việc nâng cao hiểu biết pháp luật, CLB “Phòng, chống ma túy” đang trở thành một “lá chắn mềm” trong công tác phòng ngừa tệ nạn xã hội. Thay vì chờ phát sinh vụ việc mới vào cuộc, các thành viên chủ động nắm bắt tình hình tại khu dân cư, kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ những gia đình có nguy cơ, góp phần ngăn chặn từ sớm các biểu hiện tiêu cực.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh Thạnh phối hợp Đoàn Thanh niên xã tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường và phòng, chống ma túy

Trong khi đó, CLB “Phụ nữ với pháp luật” tập trung tuyên truyền các quy định liên quan đến phụ nữ, trẻ em, hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, an ninh mạng; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên và tham gia hòa giải những mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở.

Những hoạt động này từng bước đưa pháp luật đến gần người dân bằng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu và gắn với thực tiễn đời sống. Nhờ đó, nhiều vụ việc được giải quyết từ sớm, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm và củng cố sự đồng thuận trong cộng đồng.

Hiệu quả của các mô hình không chỉ được đo bằng số buổi sinh hoạt hay số lượng hội viên tham gia, mà còn thể hiện ở sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân. Khi mỗi hội viên trở thành một tuyên truyền viên tích cực, mỗi gia đình là một điểm lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật và ứng dụng công nghệ số an toàn thì những giá trị tích cực ấy tiếp tục được nhân lên trong cộng đồng.

Hội viên phụ nữ xã Minh Thạnh hưởng ứng ra quân phòng, chống ma túy

Điều đáng quý là các mô hình tại Minh Thạnh không dừng lại ở những phong trào ngắn hạn, mà đang dần trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên của tổ chức hội. Từ những việc làm bình dị như tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn chuyển đổi số, phòng ngừa tệ nạn, hòa giải mâu thuẫn ở cơ sở, phụ nữ địa phương đang góp phần giữ gìn bình yên xóm ấp, xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn và nghĩa tình.

Đó cũng là minh chứng cho vai trò ngày càng rõ nét của tổ chức hội trong công tác vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết và phát triển cộng đồng bền vững ngay từ cơ sở.

Những mô hình do Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai đã góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, đưa pháp luật, chuyển đổi số và công tác phòng, chống tệ nạn đến gần người dân hơn. Quan trọng hơn, các mô hình phát huy được vai trò nòng cốt của phụ nữ trong giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm nhân rộng những mô hình hiệu quả để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Minh Thạnh

VĂN SƠN