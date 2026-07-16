Xã Kim Long: 100% hồ sơ được tiếp nhận theo hình thức trực tuyến

Ngày 16-7, Ban Chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã Kim Long (TPHCM) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới .

Người dân làm thủ tục tại trung tâm phục vụ hành chính công xã Kim Long

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo xã đã tập trung triển khai đồng bộ Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng chính quyền số, xã hội số và kinh tế số.

Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của xã được cấp tài khoản thư điện tử công vụ và chữ ký số cá nhân. Ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” được triển khai đến 100% đảng viên các tổ chức đảng trực thuộc và đều thực hiện kê khai hồ sơ, nộp đảng phí trên hệ thống. Đảng ủy xã đã triển khai hiệu quả phần mềm Phòng họp không giấy phục vụ 19 cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy và Thường trực Đảng ủy.

Ban Chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã Kim Long (TPHCM) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Trong giải quyết thủ tục hành chính, trong 6 tháng đầu năm, 100% hồ sơ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã thực hiện tiếp nhận 100% hồ sơ theo hình thức trực tuyến. Xã đã giải quyết được 2.976 hồ sơ trước hạn (98,32%), 44 hồ sơ đúng hạn (1,45%) và 7 hồ sơ trễ hạn (0,23%). Đồng thời, 100% hồ sơ công việc của các cơ quan được xử lý trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật); tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 94,48%.

Phong trào chuyển đổi số tiếp tục được lan tỏa thông qua việc duy trì 18 Tổ công nghệ số cộng đồng,

Bên cạnh 18 Tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động khá hiệu quả, xã còn có đội hình “Mùa hè số”; mô hình “Thanh niên tình nguyện số”, “Cà phê số” tại ấp Tam Long. Địa phương cũng hoàn thành 100% chi trả chế độ trợ cấp người có công bằng hình thức không dùng tiền mặt…

Tổ công nghệ số hướng dẫn người dân cài đặt VNeID

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồng Như Vàng, Bí thư Đảng ủy xã Kim Long yêu cầu các cơ quan, đơn vị của xã đẩy mạnh công tác hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng trong chuyển đổi số, hướng tới xây dựng công dân số, chính quyền số, xã hội số. Đồng thời tiếp tục tập trung cải cách hành chính và dịch vụ công trực tuyến, hướng tới phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, tăng cường sự hài lòng của người dân.

KHÁNH CHI