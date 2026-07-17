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Nhiều địa phương tổ chức các hoạt động tri ân người có công

SGGPO

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), ngày 17-7, nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn TPHCM tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm lo Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách.

*Tại xã Bàu Lâm, Đoàn Thanh niên xã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức chương trình “Bữa cơm tri ân” tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hiên.

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Các đơn vị xã Bàu Lâm thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hiên

Trong không khí ấm áp, đoàn viên thanh niên và cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân cùng nhau chuẩn bị bữa cơm gia đình, ân cần thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện và lắng nghe những câu chuyện về truyền thống cách mạng của Mẹ.

Dịp này, đoàn còn trao tặng những phần quà ý nghĩa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của Mẹ Việt Nam anh hùng.

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Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Mỹ thăm và tặng quà thương binh, bệnh binh trên địa bàn

* Tại phường Phú Mỹ, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp Trạm Y tế tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 18 thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi trường hợp được hỗ trợ 1 triệu đồng cùng thuốc và quà, tổng kinh phí 23,4 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo”.

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Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12 thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Đay

* Cùng ngày, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12 đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Đay tại phường Bà Rịa, bày tỏ lòng tri ân và chúc Mẹ mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu.

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