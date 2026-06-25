Nắng nóng gay gắt, Thủ tướng chỉ đạo cấp bách phòng cháy rừng

Ngày 25-6, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 43/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Vụ cháy rừng xảy ra tại xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Công điện nêu rõ, hiện nay nắng nóng đang diễn ra gay gắt tại các tỉnh khu vực Bắc bộ và Trung bộ. Nhiều khu rừng ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm, là cấp cao nhất trong khung 5 cấp cảnh báo cháy rừng.

Theo tổng hợp báo cáo của Bộ NN-MT, từ đầu tháng 6-2026 đến nay, do nắng nóng, đã xảy ra liên tiếp 25 vụ cháy rừng, làm thiệt hại hơn 90ha rừng các loại tại các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi...

Đáng chú ý là vụ cháy rừng xảy ra tại xã Thiên Nhẫn và xã Vạn An, khu vực xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn cũ, tỉnh Nghệ An, từ ngày 21 đến 23-6. Địa phương đã phải huy động gần 1.000 người tham gia chữa cháy rừng.

Hình ảnh sử dụng AI. Thực hiện: LÂM NGUYÊN

Theo cơ quan chuyên môn thuộc Bộ NN-MT, hiện tượng El Nino có khả năng xuất hiện từ cuối tháng 6, kéo theo nguy cơ nắng nóng cực đoan, bão dị thường và hạn hán diện rộng. Nhiệt độ trên phạm vi cả nước được dự báo tiếp tục cao hơn 0,5-1,5°C; tổng lượng mưa ở các khu vực có xu hướng thấp hơn 10%-25% so với trung bình nhiều năm.

Một số địa phương từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có thể ghi nhận nhiệt độ trên 40°C. Trong những ngày tới, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra tại Bắc bộ và Trung bộ, không loại trừ khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nguy cơ cháy rừng ở nhiều nơi rất cao, có thể gây thiệt hại về rừng, môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản, tính mạng và đời sống người dân.

Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; chỉ đạo phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ theo quy định.

Các địa phương phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo nguy cơ nắng nóng, nguy cơ cháy rừng để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng từ các địa phương khác khi cần thiết.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ NN-MT chỉ đạo duy trì công tác dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh chỉ đạo, điều hành trên phạm vi toàn quốc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng cháy, chữa cháy rừng.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ động phương án hỗ trợ chữa cháy rừng trên địa bàn các đơn vị đóng quân, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu.

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PHAN THẢO