Trường Đại học Tôn Đức Thắng ra mắt mô hình “Trường học không ma túy”

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) phối hợp Công an TPHCM ra mắt mô hình “Trường học không ma túy”, trở thành đơn vị được chọn triển khai thí điểm trên địa bàn thành phố.

Chiều 26-6, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy, Trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp Công an TPHCM tổ chức ra mắt mô hình “Trường học không ma túy”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình

Đây là hoạt động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Tham dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, lãnh đạo Đảng ủy UBND TPHCM, Công an TPHCM, Sở GD-ĐT TPHCM cùng hơn 1.200 giảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên.

Chương trình thu hút đông đảo giáo viên, học sinh tham gia

TDTU là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên được Công an TPHCM chọn làm điểm triển khai mô hình “Trường học không ma túy”. Trong quá trình thực hiện, nhà trường sẽ phối hợp các cơ quan chức năng đánh giá hiệu quả thực tiễn, làm cơ sở nghiên cứu, hoàn thiện và nhân rộng mô hình tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, 100% sinh viên đang học tập tại trường sẽ ký cam kết chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy; 100% đơn vị thuộc và trực thuộc trường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phù hợp cho sinh viên và người lao động.

Sinh viên TDTU với các thông điệp phòng, chống ma túy

Để triển khai hiệu quả mô hình, nhà trường sẽ đẩy mạnh tuyên truyền thông qua Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên, sinh hoạt lớp, hoạt động Đoàn - Hội; đồng thời tăng cường truyền thông trên nền tảng số với các sản phẩm như infographic, video ngắn, podcast, bản tin điện tử, poster nhằm nâng cao khả năng tiếp cận của sinh viên.

TDTU cũng chú trọng tập huấn đội ngũ làm công tác sinh viên, cán bộ đoàn thể và lực lượng nòng cốt; khuyến khích sinh viên tham gia các cuộc thi, tọa đàm, chuyên đề tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy.

Các hoạt động tuyên truyền về tác hại của ma túy tại chương trình

Mô hình cũng tăng cường công tác quản lý, theo dõi, nắm bắt tình hình trong cán bộ, giảng viên, sinh viên; thiết lập các kênh tiếp nhận thông tin, phản ánh liên quan đến ma túy, bảo đảm giữ bí mật thông tin người cung cấp để kịp thời phát hiện, xử lý các dấu hiệu vi phạm.

Công an Thành phố trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng mô hình

PGS.TS Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng Tại hội nghị, PGS-TS Trần Trọng Đạo khẳng định, phòng ngừa ma túy không chỉ là nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn là nhiệm vụ giáo dục, văn hóa và trách nhiệm đối với tương lai đất nước. Trong đó, mô hình “Trường học không ma túy” được xây dựng trên ba trụ cột. Đó là giáo dục, hệ giá trị văn hóa nhà trường và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường; gia đình, địa phương cùng các cơ quan chức năng, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh và phát triển bền vững.

MẠNH THẮNG