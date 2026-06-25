Xã hội

Sử dụng radar xuyên đất tìm mộ tập thể liệt sĩ trong Kinh thành Huế

SGGPO

Chiều 25-6, ê kíp hỗ trợ Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bắt đầu triển khai khảo sát, tìm kiếm dấu vết mộ tập thể liệt sĩ tại khu vực Kinh thành Huế, phường Phú Xuân, TP Huế.

Máy radar xuyên đất có thể phát hiện những khu vực có dấu hiệu xáo trộn địa tầng, hố chôn lấp hoặc các dị thường địa chất dưới mặt đất
Máy radar xuyên đất có thể phát hiện những khu vực có dấu hiệu xáo trộn địa tầng, hố chôn lấp hoặc các dị thường địa chất dưới mặt đất

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành rà quét bằng máy radar xuyên đất tại 2 địa điểm, gồm khu vực đường Xuân 68 và khu vực cửa Chánh Tây. Đây là những nơi nghi có mộ tập thể liệt sĩ.

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Sử dụng radar xuyên đất tìm mộ tập thể liệt sĩ ở Kinh thành Huế

Đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho biết, máy radar xuyên đất hoạt động dựa trên nguyên lý phát sóng điện từ xuống lòng đất. Khi gặp các lớp địa chất hoặc vật thể có cấu trúc khác biệt, tín hiệu sẽ phản xạ trở lại và được thiết bị ghi nhận, xử lý.

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Sử dụng radar xuyên đất tìm mộ tập thể liệt sĩ ở Kinh thành Huế

Qua đó, thiết bị có thể phát hiện những khu vực có dấu hiệu xáo trộn địa tầng, hố chôn lấp hoặc các dị thường địa chất dưới mặt đất. Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, các chuyên gia sẽ phân tích, đánh giá để đề xuất phương án khai quật, xác minh trong thời gian tới.

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Sử dụng radar xuyên đất tìm mộ tập thể liệt sĩ ở Kinh thành Huế

Từ ngày 25 đến 28-6, lực lượng chức năng sẽ sử dụng máy radar xuyên đất để khảo sát tại các địa điểm khác trong khu vực Kinh thành Huế, với tổng diện tích khoảng 1.350m². Đây là những vị trí đã được các cơ quan chức năng khoanh vùng sau quá trình thu thập thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh, người dân địa phương; đồng thời đối chiếu với các nguồn tư liệu lịch sử liên quan Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

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Máy radar xuyên đất có thể phát hiện những khu vực có dấu hiệu xáo trộn địa tầng, hố chôn lấp hoặc các dị thường địa chất dưới mặt đất

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, trực tiếp động viên lực lượng làm nhiệm vụ, đề nghị các đơn vị chuyên môn phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tổ chức rà soát kỹ lưỡng, khoa học, không bỏ sót các dấu hiệu nghi vấn.

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Máy radar xuyên đất có thể phát hiện những khu vực có dấu hiệu xáo trộn địa tầng, hố chôn lấp hoặc các dị thường địa chất dưới mặt đất

Trung tướng Hà Thọ Bình cũng yêu cầu quá trình khảo sát, phân tích dữ liệu phải được thực hiện chặt chẽ, kết hợp đối chiếu thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh và các nguồn tư liệu lịch sử nhằm nâng cao độ chính xác. Qua đó, sớm xác định các vị trí có khả năng chôn cất liệt sĩ để tổ chức khai quật, quy tập theo đúng quy định.

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VĂN THẮNG - TRƯƠNG QUÂN

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Phát sóng điện Đường Xuân Địa tầng Hố chôn Rà quét Quy tập Hà Thọ Bình Dị thường Rađa Địa chất

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