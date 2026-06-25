Người dân xã Chân Mây – Lăng Cô thiếu nước sinh hoạt giữa "nắng lửa"

Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu Công ty Cổ phần Cấp nước Huế chủ động xây dựng và sẵn sàng các phương án cấp nước an toàn, liên tục cho người dân xã Chân Mây – Lăng Cô và các khu vực lân cận.

Ngày 25-6, lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp nước Huế cho biết, tình hình thiếu nước sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh tại xã Chân Mây – Lăng Cô và một số khu vực lân cận là do nắng nóng kéo dài, hiện tượng El Nino và suy giảm nguồn nước.

Nhà máy nước Chân Mây công suất 12.000m³/ngày đêm, đang cấp nước sinh hoạt cho người dân tại xã Chân Mây - Lăng Cô, cùng các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng nước tăng mạnh, trong khi nguồn nước từ khe Bàu Ghề và khe Mệ suy giảm; tổng lưu lượng hiện còn khoảng 9.100m³/ngày, giảm gần 25%, dẫn đến thiếu nguồn cung nước.

Công ty Cổ phần Cấp nước Huế nỗ lực cung cấp nước sạch cho người dân

Tại các xã Phú Lộc và Chân Mây - Lăng Cô, tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt giữa thời tiết nắng nóng như đổ lửa gây nhiều khó khăn cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc cho biết, qua công tác kiểm tra và thống kê, hiện toàn địa bàn xã có khoảng 500 hộ dân thiếu nước sạch sinh hoạt. Trong đó, tập trung ở các thôn Khe Su, Mai Gia Phường, Tân An và Tân An Hải. Tình trạng thiếu nước ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và các tổ chức, đơn vị.

Tại xã Chân Mây – Lăng Cô, người dân ở thôn Loan Lý và các thôn ven biển thường xuyên thiếu nước sạch sinh hoạt. Do hệ thống cấp nước sạch về nhà mỗi hộ dân chỉ chảy nhỏ giọt, nên người dân phải tận dụng thời gian lúc đêm khuya hoặc sáng sớm để canh vòi lấy nước. Để đảm bảo sức khỏe, nhiều hộ dân phải mua từng bình nước với giá 20.000 đồng/bình để có nước nấu ăn.

Cùng ngày, qua kiểm tra thực địa, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu Công ty Cổ phần Cấp nước Huế chủ động xây dựng và sẵn sàng các phương án cấp nước an toàn, liên tục cho người dân trên địa bàn xã Chân Mây – Lăng Cô và các khu vực lân cận.

Song song các giải pháp kỹ thuật, cần linh hoạt trong điều hành, ưu tiên bảo đảm nước sinh hoạt cho người dân; tổ chức trực vận hành, theo dõi tình hình 24/24 giờ; kịp thời xử lý các sự cố phát sinh, không để xảy ra tình trạng gián đoạn cấp nước hoặc thiếu nước sinh hoạt kéo dài.

Đồng thời, khẩn trương tổ chức thi công, đưa vào sử dụng các nguồn nước dự phòng bảo đảm theo đúng quy định để phục vụ cấp nước sinh hoạt cho người dân; rà soát, chuẩn bị đầy đủ nguồn dự phòng, vật tư, thiết bị, nhân lực nhằm ứng phó với các tình huống bất lợi.

Nguồn nước cung cấp cho Nhà máy nước Chân Mây giảm 25%

Đối với các khu vực thiếu nước, nước yếu, cần có phương án xử lý cụ thể, trong đó nghiên cứu bố trí các bồn nước cơ động, lực lượng ứng trực và phương tiện hỗ trợ cấp nước khi cần thiết; chủ động báo cáo UBND TP Huế những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để kịp thời xem xét, giải quyết.

Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu sẵn sàng các phương án cấp nước an toàn, liên tục cho người dân xã Chân Mây – Lăng Cô và các khu vực lân cận

Chủ tịch UBND TP Huế giao Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP Huế chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát tổng thể nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn khu kinh tế, công nghiệp; nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư bảo đảm nguồn cấp ổn định, lâu dài cho các dự án đã đưa vào sử dụng, các dự án đang triển khai và các dự án trọng điểm trong thời gian tới.

"Việc xây dựng kế hoạch dài hạn phải đáp ứng yêu cầu cung ứng nước cho phát triển kinh tế khu vực Chân Mây - Lăng Cô, thu hút đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội, phù hợp quy hoạch và hiệu quả đầu tư", ông Nguyễn Khắc Toàn lưu ý.

VĂN THẮNG