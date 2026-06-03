Hướng dẫn xác thực sim chính chủ

Ngày 2-6, Báo SGGP có bài viết “Sẽ có hàng triệu thuê bao bị tạm khóa SIM”. Theo đó, cả nước hiện còn hơn 25 triệu thuê bao chưa xác thực. Báo SGGP hướng dẫn người dùng điện thoại di động tự xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất (xác thực sim chính chủ) qua VNeID, theo quy định tại Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ có hiệu lực từ ngày 15-4-2026.

4 phương thức xác thực sim chính chủ

Điều 4 Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất - còn gọi là số thuê bao di động (bao gồm xác thực 4 trường thông tin: sổ định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt) theo 4 phương thức.

Nhân viên một cửa hàng Viettel tại phường Thông Tây Hội, TPHCM hỗ trợ người dân xác thực thuê bao. ẢNH: BÙI TUẤN

Cụ thể: xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng định danh quốc gia (gọi tắt là ứng dụng VNeID); xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng của chính doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất sở hữu theo quy định tại khoản 3, Điều 16 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP; xác thực trực tiếp tại điểm do chính doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất trực tiếp sở hữu, thiết lập theo quy định tại khoản 1, Điều 16 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP; xác thực trực tiếp tại điểm có địa chỉ xác định do doanh nghiệp khác thiết lập, được doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất ký hợp đồng ủy quyền để thực hiện việc đăng ký thông tin thuê bao theo quy định tại khoản 2, Điều 16 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP.

Xác thực lại bằng sinh trắc học khi thay đổi thiết bị mới

Một điểm đáng chú ý khác là quy định liên quan đến việc thay đổi thiết bị đầu cuối. Theo đó, từ ngày 15-6, khi người dùng điện thoại di động chuyển sang thiết bị mới thì phải thực hiện xác thực lại bằng sinh trắc học. Nếu chưa hoàn tất, thuê bao sẽ bị tạm dừng chiều gọi đi và nhắn tin.

Quy định này nhằm khắc phục tình trạng người dùng làm mất hoặc thất lạc SIM nhưng không kịp khóa, tạo kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng. Đây cũng là giải pháp kỹ thuật nhằm chống lại việc mua bán SIM kích hoạt sẵn. Việc bổ sung hình thức xác thực sinh trắc học là giải pháp cần thiết, tương tự cách các ngân hàng đang áp dụng để tăng cường bảo mật.

Trên thực tế, nhiều SIM điện thoại được đăng ký từ giai đoạn trước có thể đã bị cho mượn, chuyển nhượng nhưng chưa cập nhật lại thông tin chính chủ. Những số này tiềm ẩn rủi ro khi có thể bị lợi dụng cho các hành vi vi phạm pháp luật mà người đứng tên không biết.

Chính sách mới cho phép người dân có thể tra cứu toàn bộ các số thuê bao đứng tên mình; từ đó xác nhận những số đang sử dụng và loại bỏ các số không phải do mình đăng ký hoặc không còn sử dụng bằng cách phản ánh qua VNeID. Sau khi tiếp nhận thông tin, doanh nghiệp viễn thông sẽ liên hệ với số thuê bao bị phản ánh, yêu cầu xác minh và hoàn tất lại thủ tục đăng ký trong 5 ngày. Nếu không thực hiện, thuê bao này sẽ bị khóa một chiều. Trường hợp tiếp tục không khắc phục, dịch vụ sẽ bị khóa hai chiều và thanh lý hợp đồng.

Tuy nhiên, không phải tất cả người dùng điện thoại di động đều cần xác thực lại. Theo đó, những thuê bao đã sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2, hoặc sử dụng để đăng ký thẻ căn cước, căn cước công dân gắn chíp sẽ được miễn, trừ khi thay đổi thiết bị sau mốc 15-6-2026.

BỘ PHẬN CTBĐ