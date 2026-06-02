Hà Nội sắp xếp giảm hơn 2.700 tổ dân phố

Chiều 2-6, tại Kỳ họp thứ ba (Kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Nội.

Nghị quyết được ban hành nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô, tạo cơ sở pháp lý để kiện toàn tổ chức cộng đồng dân cư theo hướng tinh gọn, phù hợp thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý tại cơ sở. Nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, phó trưởng thôn và phó tổ trưởng tổ dân phố được quy định là 5 năm.

Về tổ chức bộ máy, mỗi thôn, tổ dân phố có trưởng hoặc tổ trưởng và có từ 1-2 cấp phó tùy quy mô dân số, đặc điểm. Những thôn có từ 800 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố từ 1.000 hộ trở lên hoặc thuộc địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, trật tự, vùng đặc biệt khó khăn được bố trí tối đa 2 cấp phó.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua nghị quyết. Ảnh: BẢO CHI

Nghị quyết cũng quy định Hà Nội sử dụng ngân sách thành phố để bổ sung kinh phí, bảo đảm quỹ phụ cấp cho đội ngũ này cao hơn mức chung của cả nước. Đối với các địa bàn có quy mô lớn hoặc trọng điểm về quốc phòng, an ninh, quỹ phụ cấp hàng tháng bằng 12 lần mức lương cơ sở; các địa bàn còn lại bằng 9 lần mức lương cơ sở.

Về chế độ chính sách, nghị quyết quy định Bí thư chi bộ và trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố hưởng mức phụ cấp bằng 2,8 lần mức lương cơ sở; trưởng ban công tác mặt trận 2,4 lần; phó trưởng thôn hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố 2 lần mức lương cơ sở.

Trước đó, trong báo cáo giải trình, UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố hiện có 5.467 thôn, tổ dân phố. Sau khi sắp xếp, dự kiến còn 2.755, giảm 2.712 thôn, tổ dân phố so với hiện nay. Tổng số người hoạt động không chuyên trách cùng phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố hiện là 17.696 người. Theo phương án dự kiến, số người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố còn 12.909 người, giảm 4.787 người.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026.

NGUYỄN QUỐC