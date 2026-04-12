Xử phạt người phụ nữ vượt rào chắn, tông vào barie lúc tàu hỏa chạy tới

Ngày 12-4, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp Công an xã Thuận Nam xác minh, mời người điều khiển xe mô tô vượt rào chắn đường sắt lên làm việc.

Người phụ nữ thoát nạn khi tông vào barie lúc tàu hỏa đang tới. Video: CACC

Theo thông tin của Công ty CP Đường sắt Thuận Hải, ngày 10-4, tại đường ngang Km1422+400, đơn vị phát hiện một phụ nữ điều khiển xe máy cố tình vượt qua rào chắn khi barie đã hạ và đèn tín hiệu cảnh báo đang hoạt động. Hình ảnh camera ghi lại cho thấy người phụ nữ không làm chủ tốc độ, tông vào barie rồi ngã xuống đường. Ngay sau đó, nhân viên đường sắt kịp thời chạy tới kéo người và phương tiện ra khỏi khu vực khi tàu hỏa đang chạy tới.

Qua xác minh, người điều khiển xe máy nêu trên là chị B.T.K.N. (sinh năm 1989, trú xã Thuận Nam). Hành vi trên vi phạm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông và hoạt động chạy tàu.

Cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển; nhắc nhở người vi phạm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, đặc biệt tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

HIẾU GIANG

