Cây xanh bật gốc do mưa dông, đè trúng 2 ô tô ở TPHCM

Trận mưa lớn kèm gió giật mạnh chiều 2-6 khiến một cây xanh cao hơn 10m trên đường Điện Biên Phủ, phường Vườn Lài, TPHCM, bật gốc, đè trúng 2 ô tô đang lưu thông.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, khu vực trung tâm TPHCM xuất hiện cơn mưa dông lớn. Một cây xanh cổ thụ nằm ngay ngã tư Điện Biên Phủ - Cao Thắng bất ngờ bật gốc, đổ ra đường.

Cây xanh bật gốc đè trúng 2 ô tô đang lưu thông trên đường

Do thân cây lớn nằm chắn ngang đường vào khung giờ tan tầm, giao thông qua khu vực này ùn ứ kéo dài. May mắn vụ việc không gây thương vong.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng phường Vườn Lài phối hợp với nhân viên Công ty cây xanh TPHCM đã tiến hành cưa cây bị đổ, dọn dẹp xong hiện trường và điều tiết, phân luồng giao thông để giải tỏa ùn tắc.

MẠNH THẮNG - KIẾN VĂN