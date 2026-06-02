Cây xanh bật gốc do mưa dông, đè trúng 2 ô tô ở TPHCM

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, khu vực trung tâm TPHCM xuất hiện cơn mưa dông lớn. Một cây xanh cổ thụ nằm ngay ngã tư Điện Biên Phủ - Cao Thắng bất ngờ bật gốc, đổ ra đường.
Do thân cây lớn nằm chắn ngang đường vào khung giờ tan tầm, giao thông qua khu vực này ùn ứ kéo dài. May mắn vụ việc không gây thương vong.
Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng phường Vườn Lài phối hợp với nhân viên Công ty cây xanh TPHCM đã tiến hành cưa cây bị đổ, dọn dẹp xong hiện trường và điều tiết, phân luồng giao thông để giải tỏa ùn tắc.