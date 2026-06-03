Ngày 3-6, Nam bộ tiếp tục có mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, Nam bộ tiếp tục có mưa trong ngày 3-6. Từ ngày 4-6, mưa giảm dần.

TPHCM liên tục có mưa những ngày gần đây. Trong ảnh, cơn mưa ngày 2-6. Ảnh: QUỐC ANH

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, đêm 2-6 và rạng sáng 3-6, Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Một số trạm đã ghi nhận lượng mưa lớn từ 19 giờ ngày 2-6 đến 3 giờ ngày 3-6 như Thạnh Hóa (tỉnh Tây Ninh) 155mm, Đồng Phú (Thành phố Đồng Nai) 132mm, Kiến Đức (tỉnh Lâm Đồng) 98mm, đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) 85,2mm.

Cơ quan khí tượng dự báo trong ngày và đêm 3-6, Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng có lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Mưa tập trung vào chiều và tối. Mưa lớn có thể vượt 80mm trong vòng 3 giờ.

Chiều và tối 3-6, một số khu vực ở Tây Nguyên, phía Đông tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cũng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Theo ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia), từ ngày 4-6, mưa lớn tại Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng có xu hướng giảm dần.

Đồ họa có sử dụng AI. Thực hiện: PHÚC HẬU

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