Xã hội

4 người trong một gia đình đuối nước thương tâm

SGGPO

Chiều tối 2-6, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại khu vực sông Ngàn Phố (địa bàn xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh) khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Tối 2-6, lực lượng chức năng và người dân đưa các thi thể nạn nhân lên bờ
Tối 2-6, lực lượng chức năng và người dân đưa các thi thể nạn nhân lên bờ

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân tử vong gồm, chị Phạm Thị N. (sinh năm 1991, trú tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) cùng con gái là Nguyễn Thùy D. (sinh năm 2021) và hai cháu ruột là Phạm Quỳnh A. (sinh năm 2014), Phạm Minh T. (sinh năm 2016, trú tại thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2, tỉnh Hà Tĩnh).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Sơn Kim 1 đã huy động lực lượng chức năng cùng người dân nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Đến tối cùng ngày, thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy.

Chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục, bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

DƯƠNG QUANG

Từ khóa

Đuối nước Hà Tĩnh sông Ngàn Phố

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