Chiều 2-6, Thường trực Thành ủy TPHCM tổ chức buổi gặp gỡ các đoàn đại biểu TPHCM tham dự đại hội toàn quốc của các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, chủ trì buổi gặp gỡ.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì buổi gặp gỡ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, đại hội toàn quốc của các tổ chức chính trị - xã hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của từng tổ chức trong hệ thống chính trị.

Các đại biểu TPHCM được tín nhiệm lựa chọn tham dự đại hội là những cán bộ, đoàn viên, hội viên tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm cùng khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thành phố. Đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm chính trị trước Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố.

đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích của các tổ chức chính trị - xã hội thành phố thời gian qua; đồng thời đề nghị các đoàn đại biểu phát huy cao nhất vai trò đại diện và trách nhiệm chính trị của người đại biểu.

Đại biểu nhỏ tuổi nhất đoàn TPHCM phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, mỗi đại biểu không chỉ đại diện cho tổ chức, đơn vị mình mà còn mang theo tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng, niềm tin của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thành phố. Qua đại hội, các đại biểu cần góp phần lan tỏa hình ảnh TPHCM năng động, sáng tạo, nghĩa tình; luôn tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung của đất nước.

Đồng chí đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ dự thảo văn kiện, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng, phản ánh những vấn đề đặt ra từ thực tiễn phát triển của thành phố; mạnh dạn đề xuất giải pháp mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong điều kiện tổ chức bộ máy mới, yêu cầu chuyển đổi số toàn diện và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Cùng với đó, các đại biểu cần chấp hành nghiêm quy chế đại hội, giữ gìn hình ảnh, uy tín của TPHCM; chủ động học hỏi, kết nối, tiếp thu kinh nghiệm hay từ các địa phương, đơn vị.

Sau đại hội, các đoàn đại biểu cần kịp thời thông tin, tuyên truyền, lan tỏa kết quả đại hội đến đoàn viên, hội viên và nhân dân; khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết, chương trình hành động thành nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chụp hình lưu niệm cùng các đoàn đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tin tưởng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và truyền thống năng động, sáng tạo của thành phố, các đoàn đại biểu TPHCM sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực vào thành công của các đại hội.

Thông tin các đoàn đại biểu TPHCM dự đại hội toàn quốc của các tổ chức chính trị - xã hội Đoàn đại biểu TPHCM tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra từ ngày 3 đến 5-6, gồm 92 đại biểu. Đoàn đại biểu TPHCM tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra từ ngày 7 đến 8-6, gồm 14 đại biểu. Đối với Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra từ ngày 24 đến 25-6, Đoàn đại biểu TPHCM có 42 đồng chí, gồm 38 đại biểu chính thức và 4 đại biểu đương nhiên. Đoàn đại biểu TPHCM tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHPN Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra từ ngày 17 đến 19-6, gồm 31 đại biểu. Đoàn đại biểu TPHCM tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra từ ngày 16 đến 17-6, gồm 19 đại biểu.

THU HOÀI