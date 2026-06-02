TPHCM kiện toàn Tổ Công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng kéo dài

Chiều 2-6, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã ký Quyết định số 3228/QĐ-UBND về kiện toàn Tổ Công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn thành phố nhằm sớm đưa vào khai thác sử dụng, chống lãng phí, thất thoát nguồn lực.

Theo quyết định, Tổ Công tác do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm Tổ trưởng; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy làm Tổ phó. Thành viên Tổ Công tác gồm lãnh đạo các sở, ngành liên quan như Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tư pháp, Thanh tra TPHCM, Văn phòng UBND TPHCM cùng các đơn vị liên quan.

Tổ Công tác có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết, nghị định và chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài; xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai phát sinh trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án chậm triển khai, dừng thi công để sớm đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Theo cơ chế hoạt động, Tổ trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, trực tiếp xem xét các dự án trọng điểm, chiến lược hoặc các vụ việc vượt thẩm quyền cần xin ý kiến Trung ương. Tổ phó trực tiếp điều hành hoạt động thường xuyên của Tổ Công tác, chủ trì các cuộc họp, quyết định phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Sở Tài chính được giao làm cơ quan thường trực, có nhiệm vụ tổng hợp, tham mưu, đề xuất các nội dung cần tháo gỡ, đồng thời theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu. Văn phòng UBND TPHCM chịu trách nhiệm tham mưu công tác điều hành, tổ chức các cuộc họp, theo dõi việc thực hiện các kết luận và đôn đốc tiến độ xử lý từng nhóm dự án.

Quyết định cũng quy định các thành viên Tổ Công tác phải trực tiếp tham gia đầy đủ các cuộc họp, chủ động đề xuất phương án xử lý các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quyết định số 3228/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 31-7-2025 của Chủ tịch UBND TPHCM về kiện toàn Tổ Công tác đặc biệt rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất trên địa bàn thành phố. Tổ Công tác sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tin liên quan Tháo gỡ dự án tồn đọng thành công trình phục vụ người dân

QUỐC HÙNG