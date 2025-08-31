Giáo dục

Khen thưởng 64 học sinh, sinh viên học giỏi vượt khó

Ngày 31-8, Hội Đồng hương làng Thủy Khê khu vực Xuyên Mộc (TPHCM) tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng 64 học sinh (HS), sinh viên (SV) là con hội viên đã nỗ lực vượt khó, đạt thành tích học tập tốt trong năm học 2024-2025.

Đại diện hội đồng hương trao thưởng cho HS vượt khó, học giỏi
Tại buổi lễ, đại diện Hội Đồng hương đã khen thưởng 33 HS đạt thành tích xuất sắc, 20 HS giỏi, 3 HS tiêu biểu các cấp, 1 HS cấp tỉnh, 4 HS thành tích trong hoạt động phong trào, 2 HS có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 20 triệu đồng.

Ông Lê Văn Yến, Hội trưởng Hội Đồng hương Làng Thủy Khê khu vực Xuyên Mộc cho biết, đây là những phần quà nhằm động viên kịp thời những HS-SV vượt khó, vươn lên trong học tập trước thềm năm học mới. Trên địa bàn hiện vẫn còn nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Hội Đồng hương kêu gọi các doanh nghiệp, hội viên tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho HS-SV con em địa phương.

ĐINH HÙNG

