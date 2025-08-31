Khen thưởng 64 học sinh, sinh viên học giỏi vượt khó

Tại buổi lễ, đại diện Hội Đồng hương đã khen thưởng 33 HS đạt thành tích xuất sắc, 20 HS giỏi, 3 HS tiêu biểu các cấp, 1 HS cấp tỉnh, 4 HS thành tích trong hoạt động phong trào, 2 HS có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 20 triệu đồng.
Ông Lê Văn Yến, Hội trưởng Hội Đồng hương Làng Thủy Khê khu vực Xuyên Mộc cho biết, đây là những phần quà nhằm động viên kịp thời những HS-SV vượt khó, vươn lên trong học tập trước thềm năm học mới. Trên địa bàn hiện vẫn còn nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Hội Đồng hương kêu gọi các doanh nghiệp, hội viên tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho HS-SV con em địa phương.