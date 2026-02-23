Sau tết, ngành đường sắt giảm giá vé đến 40% một số mác tàu

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết, sau Tết Bính Ngọ 2026, nhiều chuyến tàu sẽ được giảm giá vé.

Cụ thể, từ ngày 23-2 đến 27-2, ngành đường sắt giảm giá vé đến 40% đối với vé giường nằm các chuyến tàu SE số chẵn, áp dụng cho hành khách mua vé có ga đi từ Đông Hà đến Phủ Lý và ga đến từ Mỹ Trạch đến Hà Nội.

Cùng thời gian này, ngành đường sắt giảm 20% giá vé giường nằm đối với các chuyến tàu TN số chẵn, áp dụng với hành khách có ga đi từ Đông Hà đến Phủ Lý và ga đến từ Mỹ Trạch đến Hà Nội.

Theo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt, vé tàu đến ngày 24-2 cơ bản đã hết; từ ngày 25-2 đến 8-3 hiện còn nhiều vé đi các ga.

Đợt vận tải Tết năm nay kéo dài từ ngày 3-2 đến 8-3. Trong giai đoạn này, ngành đường sắt tổ chức chạy 906 chuyến tàu trên tuyến Hà Nội - TPHCM, cung ứng khoảng 384.000 vé tàu đi suốt.

MINH ANH