Đồng chí Nguyễn Phước Lộc: TPHCM huy động tổng hợp các nguồn lực đầu tư hệ thống metro

Chiều 23-2, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đã đến thăm, chúc tết và động viên tập thể lãnh đạo, cán bộ, kỹ sư, người lao động Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chụp ảnh lưu niệm với Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động MAUR; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, quyết tâm của tập thể đơn vị trong năm 2025 với nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào tiến trình xây dựng, phát triển hệ thống giao thông công cộng hiện đại của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, TPHCM quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương về tổ chức tết gọn nhẹ, bắt tay ngay vào công việc, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong đó, hệ thống đường sắt đô thị được xác định là trụ cột quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông, góp phần nâng cao chất lượng đô thị và năng lực cạnh tranh của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nghe lãnh đạo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM báo cáo kế hoạch thực hiện các tuyến metro. Ảnh: QUỐC HÙNG

Việc phát triển metro không chỉ là nhiệm vụ riêng của MAUR mà cần sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành, doanh nghiệp và sự đồng thuận của người dân. Thành phố sẽ tiếp tục huy động tổng hợp các nguồn lực, đẩy mạnh kết nối giao thông đường bộ, đường thủy, cảng biển, sân bay; trong đó metro giữ vai trò then chốt trong phát triển đô thị bền vững và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Đánh giá cao những kết quả đạt được thời gian qua, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị năm 2026, MAUR tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, kỷ cương, chuyên nghiệp; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai các tuyến metro tiếp theo theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Cùng với đó, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương; bảo đảm công tác giải ngân, quản lý vốn đầu tư công minh bạch, hiệu quả; chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước làm chủ công nghệ, vận hành an toàn, bền vững hệ thống đường sắt đô thị.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng lưu ý, MAUR cần quan tâm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, người lao động; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, khơi dậy khát vọng cống hiến vì sự phát triển của thành phố.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo MAUR cho biết, năm 2025 ghi nhận nhiều dấu mốc quan trọng. Tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) dài 19,7km sau thời gian vận hành đã phục vụ khoảng 19,7 triệu lượt hành khách, trung bình hơn 50.000 lượt/ngày. Riêng dịp Tết Bính Ngọ 2026, có ngày lượng khách đạt trên 110.000 lượt, cho thấy người dân ngày càng lựa chọn metro làm phương tiện di chuyển.

Đối với tuyến Metro số 2, đã chính thức khởi công vào ngày 15-1-2026 vừa qua.

Đáng chú ý, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về cơ chế đặc thù phát triển hệ thống đường sắt đô thị tại TPHCM, đặt mục tiêu đến năm 2035 phát triển khoảng 355km metro, tiếp tục mở rộng mạng lưới đến năm 2045. Theo định hướng giai đoạn 2030-2035, thành phố sẽ triển khai nhiều tuyến trọng điểm như Bến Thành – Thủ Thiêm, Thủ Thiêm – Long Thành, Suối Tiên – Bình Dương, tuyến kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và các tuyến liên kết vùng.

Hiện, MAUR có 169 cán bộ, viên chức, người lao động, sinh hoạt tại 7 chi bộ với hơn 70 đảng viên. Tập thể đơn vị khẳng định quyết tâm tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TPHCM, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

QUỐC HÙNG