TPHCM: Tai nạn giao thông giảm mạnh trong 9 ngày nghỉ tết

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TPHCM cơ bản được kiểm soát, không xảy ra ùn tắc kéo dài; tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí so với cùng kỳ.

Thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), Phòng CSGT Công an TPHCM đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bám sát tình hình thực tiễn trên từng tuyến, từng địa bàn.

Theo đó, xuyên suốt thời gian cao điểm, đơn vị duy trì trực 24/24 giờ, phát huy hiệu quả Tổ Điều hành giao thông thành phố; chủ động tiếp nhận, xử lý thông tin qua hệ thống camera, các kênh phát thanh và hệ thống giám sát...

Đội CSGT Bình Triệu ra quân kiểm tra vi phạm nồng độ cồn

Lực lượng CSGT đã kịp thời điều tiết, phân luồng tại các cửa ngõ và các tuyến cao tốc trọng điểm như cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc TPHCM - Trung Lương.

Trong các thời điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa, lễ hội đường hoa, đường sách và chợ hoa xuân, lực lượng được bố trí tăng cường, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Song song với công tác điều hòa giao thông, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm được xác định là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn.

Ghi nhận trong 9 ngày tết (từ 13-2 đến 21-2), lực lượng đã phát hiện, xử lý hơn 10.200 trường hợp vi phạm; tạm giữ 5 ô tô, 4.636 mô tô và 301 phương tiện khác; thông báo phạt nguội hơn 970 trường hợp; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 950 trường hợp, trừ điểm 1.641 trường hợp.

Đội CSGT Trạm 13 thực hiện chuyên đề nồng độ cồn, ma túy trong những ngày tết

Riêng chuyên đề nồng độ cồn, ma túy xử lý hơn 4.800 trường hợp (4.798 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 23 trường hợp vi phạm ma túy); đồng thời xử lý 4 trường hợp vi phạm quá tải.

Trong 9 ngày nghỉ tết, toàn thành phố xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm 12 người chết và 16 người bị thương. So với cùng kỳ 9 ngày Tết Ất Tỵ 2025, số vụ giảm 6 vụ (18%), số người chết giảm 9 người (43%); tai nạn đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra.

TÂM TRANG