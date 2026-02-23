Vĩnh Long: Ranh mặn 4‰ lấn sâu trên các sông lớn

Ngày 23-2, Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Vĩnh Long cho biết, xâm nhập mặn trong những ngày cuối tháng 2-2026 tiếp tục là mối đe dọa lớn, trong đó đáng lo ngại nhất là ranh mặn 4‰ có khả năng gây tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và nguồn nước sinh hoạt, dự báo cấp độ thiên tai do hạn mặn cấp 2.

Người dân chủ động ứng phó hạn mặn

Dự báo cho thấy, ranh mặn này sẽ lấn sâu vào nội đồng trên hầu hết các tuyến sông chính chảy qua địa bàn tỉnh.

Trong nửa đầu tháng 2, ranh mặn 4‰ đã xuất hiện và duy trì nhiều ngày trên các sông lớn. Trên sông Cửa Đại, mặn 4‰ đã xâm nhập sâu đến khu vực xã Giao Long, cách cửa sông hơn 40km. Đây là mức xâm nhập được đánh giá cao, phản ánh sự suy giảm nguồn nước ngọt từ thượng nguồn trong điều kiện triều cường và dòng chảy yếu.

Trên sông Hàm Luông, ranh mặn 4‰ cũng đã lấn đến khu vực các xã Chợ Lách và Mỏ Cày, với khoảng cách xấp xỉ trên 40km tính từ cửa sông. Đáng chú ý, trên sông Cổ Chiên – tuyến sông có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nguồn nước sinh hoạt và sản xuất của tỉnh, ranh mặn 4‰ đã xâm nhập sâu trên 50km, tiến sát các khu vực đông dân cư và vùng sản xuất cây ăn trái tập trung.

Hồ nước ngọt Lạc Địa đảm bảo cung ứng nước ngọt trong mùa hạn mặn năm nay

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận trên sông Hậu, khi ranh mặn 4‰ đã lấn đến khu vực xã An Phú Tân, cách cửa sông hơn 50km.

Dự báo từ nay đến cuối tháng 2, ranh mặn 4‰ có khả năng tiếp tục lấn sâu hơn, đặc biệt trong những ngày 27 và 28-2, khi triều cường kết hợp với lưu lượng nước ngọt suy giảm.

Trong đợt cao điểm, một số tuyến sông có thể ghi nhận ranh mặn 4‰ vượt xa mức trung bình nhiều năm, làm gia tăng nguy cơ thiếu nước ngọt cục bộ tại các địa phương ven sông.

Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Vĩnh Long cảnh báo, mặn 4‰ là ngưỡng nguy hiểm đối với nhiều loại cây trồng và không phù hợp cho sinh hoạt nếu không qua xử lý. Trước tình hình này, các địa phương được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ diễn biến độ mặn, chủ động kiểm tra trước khi lấy nước, đồng thời tăng cường trữ nước ngọt, sử dụng tiết kiệm nhằm giảm thiểu tác động của hạn mặn.

TÍN HUY