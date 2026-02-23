TPHCM: Tết Bính Ngọ 2026 được tổ chức chu đáo, vui tươi

Thành phố chủ động ban hành kế hoạch từ sớm, triển khai đồng bộ các mặt công tác, bảo đảm chăm lo tết kịp thời, giữ vững an ninh trật tự, thị trường ổn định, không để xảy ra sự cố lớn.

Ngày 23-2, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì họp nghe báo cáo hoạt động của Văn phòng UBND Thành phố trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Các đại biểu dự buổi họp. Ảnh: CITY WEB

Báo cáo tại cuộc họp, Chánh Văn phòng UBND TPHCM Dương Hồng Thắng cho biết, thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức tết từ sớm với quan điểm “chăm lo tết phải làm sớm, làm thật, làm tới nơi tới chốn”. Việc triển khai được thực hiện đồng bộ, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; tăng cường tuyên truyền, giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông và an toàn thực phẩm.

Chuỗi hoạt động “Tết Văn hóa – Nghĩa tình”, Mừng Xuân – Mừng Đảng được tổ chức phong phú từ trung tâm đến cơ sở với nhiều chương trình nghệ thuật, Đường hoa, Đường sách, chợ hoa tết, lễ hội, bắn pháo hoa… tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm được triển khai nghiêm túc; tổ chức trực 24/24 giờ, bảo đảm nhân lực, thuốc, trang thiết bị. Dịp tết không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm hay dịch bệnh lớn.

Chương trình bình ổn thị trường được thực hiện hiệu quả với 12 nhóm hàng thiết yếu, tổng giá trị chuẩn bị khoảng 26.000 tỷ đồng; giá cả ổn định, không xảy ra khan hiếm, sốt giá.

Người dân chọn mua trái cây các loại tại siêu thị MM Mega Market Hiệp Phú, TPHCM. ẢNH: THI HỒNG

Thành phố dành hơn 2.123 tỷ đồng chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, lực lượng vũ trang, công chức, người lao động… bảo đảm chi trả đầy đủ, đúng tiến độ trước tết. Thưởng tết bình quân đạt hơn 12 triệu đồng/người; tình hình lao động ổn định, không xảy ra đình công phức tạp.

Công tác giao thông đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao; vận tải liên tỉnh, hàng không, đường sắt, đường thủy và metro đều tăng so với cùng kỳ, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài.

Vệ sinh môi trường được duy trì; thu gom, xử lý khoảng 148.000 tấn rác, không để tồn đọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm triển khai hiệu quả, bảo đảm an toàn các sự kiện.

Đoàn khách quốc tế tham quan đường hoa, chiều 21-2. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá công tác chăm lo tết được tổ chức chu đáo theo tinh thần “không để ai không có tết”; thị trường ổn định, an ninh trật tự bảo đảm; nhiều lực lượng làm việc xuyên tết để duy trì nhiệm vụ và tiến độ công trình.

Đồng chí nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 là yêu cầu chính trị, đòi hỏi thành phố đổi mới tư duy, tăng tốc ngay từ đầu năm, không chậm trễ, không đùn đẩy trách nhiệm; tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm bám sát chương trình công tác của Trung ương và Thành phố.

Đối với Văn phòng UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, khẩn trương triển khai kế hoạch quý I, tạo chuyển biến rõ nét để hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Trong 9 ngày nghỉ tết, TPHCM đón khoảng 4,32 triệu lượt khách (tăng 35%), khách quốc tế đạt 170.000 lượt (tăng 51,7%), doanh thu du lịch ước 12.150 tỷ đồng (tăng 42,9%).

THU HƯỜNG