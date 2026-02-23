TPHCM trao hơn 3 triệu phần quà tết đến người dân

Ngày 23-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, TPHCM đã trao hơn 3 triệu phần quà tết đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân, người lao động khó khăn... trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Trong cuộc họp mặt đầu năm cùng toàn thể cán bộ, công chức Cơ quan chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM vào sáng 23-2, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM biểu dương và đánh giá cao công tác chăm lo tết của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM.

Lần đầu tiên, TPHCM tổ chức chương trình "Mang Tết ra Côn Đảo" đầy ý nghĩa khi hỗ trợ 80 thân nhân cán bộ, chiến sĩ đoàn tụ, đón tết tại đặc khu Côn Đảo đêm Giao thừa. Ảnh: VĂN MINH

Theo đó, các hoạt động trên địa bàn TPHCM nhân dịp Tết Bính Ngọ Năm 2026 diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Nhiều hoạt động chăm lo tết thiết thực, phong phú.

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM đăng ký nguồn lực chăm lo tết với tổng số tiền hơn 3.423 tỷ đồng, trong tổng nguồn lực toàn TPHCM trên 5.908 tỷ đồng.

Những phần quà tết làm ấm lòng người dân ở đặc khu Côn Đảo dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: VĂN MINH

Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” tại khu dân cư đồng loạt diễn ra trên 168 xã, phường, đặc khu của TPHCM thu hút hơn 200.000 lượt người tham dự.

Theo đó, ngày hội diễn ra nhiều hoạt động chăm lo tết cho các tầng lớp nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội thông qua việc trao quà, tổ chức “Bữa cơm Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” và các hoạt động hỗ trợ thiết thực. Tổng kinh phí chăm lo tại các khu dân cư đạt trên 183 tỷ đồng.

Toàn TPHCM xây dựng hơn 10.000 “Góc phố ngày tết”, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Việc tổ chức ngày hội tại khu dân cư tiếp tục phát huy tinh thần tự quản, vai trò làm chủ của nhân dân.

Qua đó, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền, mặt trận và nhân dân, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Lễ tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, qua đời trong đại dịch Covid-19 diễn ra tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ. Ảnh: VĂN MINH

Nhiều hoạt động đã được tập trung tổ chức ngay từ những ngày đầu của năm mới như chương trình nghệ thuật kỷ niệm 237 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử với chủ đề “Non nước hùng anh” vào tối 21-2 (mùng 5 tết).

Cùng ngày, buổi họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM năm 2026 đã được tổ chức trang trọng, tiếp thêm bản lĩnh và niềm tin cho thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đặc biệt, ngày 22-2 vừa qua, tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) diễn ra lễ tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, qua đời trong đại dịch Covid-19.

Buổi lễ diễn ra trong không khí xúc động và tôn nghiêm, là nốt lặng tri ân đầy nhân văn nhưng cũng là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm công vụ, thôi thúc mỗi cán bộ, công chức phải nỗ lực nhiều hơn trong những ngày đầu năm mới.

Tết Bính Ngọ 2026 khép lại trong không khí vui tươi, ấm áp, nghĩa tình với nhiều hoạt động chăm lo tết được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bàn Cờ tiếp và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trong buổi sáng làm việc đầu năm. Ảnh: THU HƯỜNG

Và ngay từ ngày đầu làm việc của năm mới, các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của TPHCM đã nhanh chóng bắt tay vào công việc với tinh thần “Ăn tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay”.

Ngay từ ngày đầu làm việc của năm mới, các cơ quan, đơn vị rút ngắn thời gian gặp mặt, đi thẳng vào rà soát tiến độ, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian. Cán bộ, công chức khẩn trương bắt tay ngay vào việc.

Ở các phường, xã, đặc khu của TPHCM người dân đến làm thủ tục không phải chờ đợi lâu. Tinh thần phục vụ được quán triệt rõ ràng: làm hết việc chứ không hết giờ, không để người dân, doanh nghiệp phải “chờ qua tháng Giêng”.

Người dân phường Bàn Cờ phấn khởi khi thủ tục được giải quyết nhanh gọn, trong ngày làm việc đầu năm. Ảnh: THU HƯỜNG

Năm 2026, TPHCM đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai khẩn trương. Nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thực hiện chặt chẽ gắn với tập trung thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội...

Đặc biệt, TPHCM bước vào năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trên đây đều là những nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự chủ động ngay từ đầu năm của các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của TPHCM xác định rõ phần việc của đơn vị mình trong mục tiêu chung, không để chậm trễ làm lỡ nhịp tăng trưởng.

Khởi đầu nhanh, hành động quyết liệt từ những ngày đầu năm vì thế không chỉ là yêu cầu điều hành, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức vì hạnh phúc người dân.

VĂN MINH