Đi đường ngày mưa

- Lại có thêm cây xanh trên đường bật gốc, đổ đè ô tô, xe máy sau cơn giông lớn. Từ đầu mùa mưa đến nay, tại TPHCM đã có rất nhiều sự cố như vậy. Mừng vì không có thương vong.

Minh họa AI

- Nhưng ngẫm lại, ra đường mùa mưa giờ hệt như diễn xiếc. Mắt phải đảo ba chiều, vừa cúi xuống né ngập, nhìn thẳng né xe, rồi lại nơm nớp ngước lên né... “họa từ trên trời”. Các “nhà thực vật học online” rôm rả mổ xẻ. Người bảo do trồng cây chiết cành rễ nông, người than thở gốc cây bị bê tông bít kín đến ngộp thở, có người còn bảo cây xanh đô thị giờ mong manh như... cây cảnh.

- Thực tế thì cơ quan quản lý đã rất nỗ lực rà soát hệ thống cây xanh đô thị, qua đó cắt tỉa tán, xử lý cây nghiêng. Nhưng chừng đó việc xem ra mới chỉ giải quyết phần ngọn. Tạo không gian phát triển cho bộ rễ dưới lớp bê tông, ứng dụng công nghệ theo dõi sức khỏe cây xanh... mới là chăm cây từ gốc, giảm thiểu sự cố, mang lại sự an tâm cho người dân.

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