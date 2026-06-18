Sức sống cơ sở

Trong nhà - Ngoài phố

Đi đường ngày mưa

SGGP

- Lại có thêm cây xanh trên đường bật gốc, đổ đè ô tô, xe máy sau cơn giông lớn. Từ đầu mùa mưa đến nay, tại TPHCM đã có rất nhiều sự cố như vậy. Mừng vì không có thương vong.

R5b.jpg
Minh họa AI

- Nhưng ngẫm lại, ra đường mùa mưa giờ hệt như diễn xiếc. Mắt phải đảo ba chiều, vừa cúi xuống né ngập, nhìn thẳng né xe, rồi lại nơm nớp ngước lên né... “họa từ trên trời”. Các “nhà thực vật học online” rôm rả mổ xẻ. Người bảo do trồng cây chiết cành rễ nông, người than thở gốc cây bị bê tông bít kín đến ngộp thở, có người còn bảo cây xanh đô thị giờ mong manh như... cây cảnh.

- Thực tế thì cơ quan quản lý đã rất nỗ lực rà soát hệ thống cây xanh đô thị, qua đó cắt tỉa tán, xử lý cây nghiêng. Nhưng chừng đó việc xem ra mới chỉ giải quyết phần ngọn. Tạo không gian phát triển cho bộ rễ dưới lớp bê tông, ứng dụng công nghệ theo dõi sức khỏe cây xanh... mới là chăm cây từ gốc, giảm thiểu sự cố, mang lại sự an tâm cho người dân.

Tin liên quan
TƯ MÓM

Từ khóa

Nhà thực vật học Chiết cành Bật gốc Nơm nớp Rôm rả Báo SGGP Trong nhà ngoài phố

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn