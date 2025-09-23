Kinh tế

Khởi công dự án khu du lịch sinh thái biển có mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng

Sáng 23-9, tại xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh), Công ty cổ phần Xuân Hội - đơn vị thành viên của Công ty cổ phần Đầu tư Hacom Holdings, tổ chức lễ khởi công Dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội. 

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đại biểu tiến hành nghi thức bấm nút khởi công Dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đại biểu tiến hành nghi thức bấm nút khởi công Dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội

Lễ khởi công Dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội là một trong những công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, được triển khai trên quy mô 92,33ha tại vùng Đồng Luông (xã Đan Hải), nơi sở hữu cảnh quan biển đẹp và kết nối thuận tiện với các trục giao thông huyết mạch vùng Bắc Trung bộ.

Dự án được quy hoạch thành tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp với các hạng mục: khách sạn - resort 5 sao quy mô khoảng 600 phòng; khu biệt thự nghỉ dưỡng và phố thương mại dịch vụ - giải trí - ẩm thực biển; bến du thuyền, công viên, quảng trường biển, bãi tắm và không gian cây xanh...

s1.jpg
Phối cảnh Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội

Sau khi hoàn thành, đi vào khai thác, Dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội sẽ là điểm đến nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm du lịch biển mới của khu vực Bắc Trung bộ.

Dự án cũng được kỳ vọng tạo động lực kinh tế mới khi tạo hàng nghìn việc làm ổn định cho lao động địa phương trong giai đoạn thi công và vận hành; góp phần tăng thu ngân sách, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, mở ra cơ hội khởi nghiệp dịch vụ du lịch, ẩm thực, thương mại...

DƯƠNG QUANG

