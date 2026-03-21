Khởi công dự án tái định cư, nhà ở xã hội gần 3.900 tỷ đồng tại Tây Ninh

Ngày 21-3, tại xã Long Cang (Tây Ninh), UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công Dự án khu tái định cư và nhà ở xã hội Phúc Long, đồng thời công bố Dự án Khu công nghiệp Phúc Long mở rộng. Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Dự án khu tái định cư và nhà ở xã hội Phúc Long do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phúc Long làm chủ đầu tư, có quy mô khoảng 102ha, tổng mức đầu tư 3.890 tỷ đồng. Khi hoàn thành, dự án cung cấp hơn 3.000 lô nền tái định cư, gần 3.000 căn nhà, trong đó hơn 2.300 căn hộ nhà ở xã hội và 610 căn hộ thương mại. Công trình dự kiến đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho hơn 3.000 hộ tái định cư và khoảng 5.000 công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Phúc Long mở rộng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh cho biết, theo quy hoạch, đến năm 2030, Tây Ninh phát triển 59 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 16.800ha cùng 82 cụm công nghiệp. Quy mô lao động dự kiến tăng nhanh, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh phát biểu tại lễ khởi công

Trước yêu cầu đó, tỉnh xác định phát triển nhà ở xã hội phải đi trước một bước, tạo nền tảng ổn định đời sống dân cư, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu hoàn thành 80.000 căn nhà ở xã hội; riêng năm 2026 phấn đấu đạt khoảng 13.500 căn. Do đó, dự án Phúc Long được xem là một trong những công trình trọng điểm góp phần hiện thực hóa mục tiêu này.

Về khu công nghiệp Phúc Long mở rộng, dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư với quy mô gần 330ha, tổng vốn gần 6.800 tỷ đồng. Hiện chủ đầu tư đang phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

QUANG VINH