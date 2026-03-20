Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo việc thu phí, lệ phí liên quan nhà, đất

Ngày 20-3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh đã ký văn bản truyền đạt ý kiến Chủ tịch UBND TPHCM về công tác thu phí thẩm định hồ sơ, thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn TPHCM đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Khu dân cư xã Hiệp Phước, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đó, đối với lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn với đất (sổ hồng), Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở NN-MT tiếp tục thu kê khai và nộp ngân sách toàn bộ số thu đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

Phí thẩm định hồ sơ cấp sổ hồng với trường hợp giao, cho thuê đất tại địa bàn thành phố trước sắp xếp sẽ giao Sở NN-MT thu phí, kê khai, nộp ngân sách.

Trường hợp đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, Sở NN-MT có trách nhiệm phải giao nhiệm vụ cho hệ thống văn phòng đăng ký đất đai tổ chức thu, kê khai, nộp ngân sách; định kỳ hàng tháng lập thông báo về số phí để lại của các hồ sơ thuộc thẩm quyền UBND cấp xã giải quyết, đồng thời chuyển số phí để lại về tài khoản của UBND phường, xã, đặc khu.

THANH HIỀN