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Khởi động cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026

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Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2026 chính thức khởi động từ ngày 17-6.

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Công bố Ban giám khảo, Ban tổ chức cuộc thi

Dàn giám khảo cuộc thi quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc: Hoa hậu Lê Hoàng Phương, diễn viên Quốc Trường, diễn viên - ca sĩ Nhật Kim Anh, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Hoa hậu Hương Giang, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, CEO Cao Thị Hoàn. Nhà sử học Dương Trung Quốc đảm nhận vai trò Trưởng Ban cố vấn.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Giám đốc điều hành cuộc thi cho hay, đêm chung kết sẽ lần lượt gọi tên các thí sinh vào Top 20 - Top 15 - Top 10 - Top 5 và chọn ra tân hoa hậu tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Miss Grand International 2026.

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Top 5 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 gồm Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi (giữa) cùng các Á hậu Thu Ngân, Thu Trà, Y Quyên, Phương Anh

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi thông tin, Khách sạn Lachateau tại TPHCM sẽ là địa điểm đăng cai tổ chức cuộc thi. Cuộc thi Thiết kế trang phục văn hóa dân tộc cùng đêm thi Trang phục văn hóa dân tộc sẽ có các NTK đồng hành như Song Toàn, Ivan Trần, Đặng Trọng Minh Châu.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng công bố sự trở lại của Chương trình trình diễn thời trang "Vietnam Beauty Fashion Fest" mùa thứ 15. Đây là một trong những sự kiện được quan tâm nhất gắn với cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2026.

TIỂU TÂN

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Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Miss Grand Vietnam 2026 Hoa hậu Lê Hoàng Phương Đạo diễn Hoàng Nhật Nam diễn viên Quốc Trường diễn viên - ca sĩ Nhật Kim Anh Hoa hậu Đoàn Thiên Ân Hoa hậu Hương Giang Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên CEO Cao Thị Hoàn Nhà sử học Dương Trung Quốc

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